«Гражданская война в США уже маячит в перспективе»

80 процентов американцев называют ситуацию в стране неуправляемой. Чем могут закончиться беспорядки, произошедшие после смерти Джорджа Флойда, телеканалу «МИР 24» рассказал политолог Владимир Шаповалов

— Сейчас Флойд — икона протеста. Буквально месяц назад с точки зрения полиции Миннеаполиса он был рецидивистом. Как произошла эта метаморфоза, она Вас удивляет?

Владимир Шаповалов: Меня эта метаморфоза удивляет, потому что прежняя икона протеста — Мартин Лютер Кинг — был совершенно другим человеком. Он соответствовал всем требованиям лидера протеста, никаких моральных вопросов к нему не было. Вопросы есть к Джорджу Флойду, но, в то же время, ситуация с ним понятна — он является спусковым крючком протеста. Стихийному протесту необходима была фигура не столько лидера, сколько сакральной жертвы. В этом смысле Флойд — не лидер протеста, это сакральная жертва, человек, который символизирует угнетение афроамериканцев, которое существует в США , которое вылилось в протест.

Хочу подчеркнуть, что гибель Флойда — всего лишь повод. Даже коронавирус, на фоне которого происходят эти беспорядки, является всего лишь фоновым кризисным явлением, которое обнажило полноту социального, экономического, расового кризиса, который существует в США, которое связано с тем, что самое большое количество безработных, самое большое количество преступников в удельном весе, самое большое количество жертв полицейских нападений и самое большое количество жертв коронавируса приходится на афроамериканскую общину. Эта ситуация не могла не вызвать протестные явления.

Еще раз подчеркиваю, что протесты имеют серьезные глубинные основания. Они связаны с тем, что на протяжении последних 60 лет, с момента протестов Мартина Лютера Кинга, внешний фасад американской демократии изменился, более того, мы наблюдаем элемент обратной дискриминации при приеме на работу, при получении обучения, эти автобусы, которые везут белых детей учиться в негритянские кварталы, а афроамериканцев в богатые школы — все это является фасадом, а за ним ужасающая нищета и преступность, которая царит в афроамериканской среде и является следствием социального дна, на котором находится большая часть афроамериканской общины.

— С Вашей точки зрения, ситуация нормализуется? Или будет вторая волна?

Владимир Шаповалов: В настоящий момент ситуация постепенно стабилизируется, примерно через неделю она выйдет на более-менее нормальное состояние, но я хочу подчеркнуть, что это будет небольшая пауза. Ближе к дню голосования возможна новая масштабная акция протеста: конец октября — начало ноября. Нужно помнить, что такие протесты повторяются с интервалом 7-8 лет, причем идут по нарастающей.

Последний раз акция в Фергюсоне была тоже знаковым явлением, но менее масштабной, чем современная акция. Нарастающая волна способна существенно дестабилизировать ситуацию в США. Неважно, кто победит на выборах, важно, что проблема останется. Похоже, в настоящий момент она не имеет внятного решения для американского государства. Ситуация будет все более усугубляться.

— Одни политологи говорят, что эти акции на пользу Байдену, кто-то говорит, что он проигрывает Трампу. У Вас какая точка зрения?

Владимир Шаповалов: Это не идет ни на пользу Байдену, ни на пользу Трампу, ни на пользу ни одной из партий в США, поскольку ситуация чрезвычайно критичная. Протест начался стихийно, потом обе стороны избирательной гонки — демократы и республиканцы — решили воспользоваться ситуацией и встроить протест в свои избирательные кампании. Байден это делал более активно и агрессивно, поскольку именно он воспользовался ситуацией, постарался извлечь из нее пользу, повернуть весь потенциал протеста против Трампа и в свою пользу. Для Трампа это тоже было достаточно хорошей находкой, поскольку позволило ему еще в большей степени напомнить своему электорату, кто их враги, а кто друзья. Трамп тоже сыграл в рамках протеста на консолидацию электората.

Что мы имеем в итоге? В итоге американское общество все более разрывается на две части. Кандидаты, сами того не желая, а, может быть, и сознательно, действуют на этот разрыв. Их команды, их политтехнологи, группа поддержки сознательно консолидируют собственный электорат, смещаются вправо и влево, усиливают трещину в американском обществе, а дальше — только гражданская война. Очевидно, что она уже маячит где-то в обозримой перспективе. Иными словами, в рамках протеста действия Трампа и Байдена, их окружения усиливают, провоцируют конфликт и те противоречия, которые существуют в обществе. Решая свои тактические задачи, они делают негативное дело в целом для американского общества.

— Власти Миннеаполиса приняли решение ликвидировать полицейское управление. Вместо него предложили создать модель защиты правопорядка, основанную на отдельных районах города. Это аналог советских народных дружин или поквартальное управление шерифов в каждом районе? Решит ли это накопившиеся проблемы?

Владимир Шаповалов: Никаких проблем это не решит. По сути, это свидетельство капитуляции власти перед протестной толпой. Попытки политиков сыграть в поддавки с протестующими, продемонстрировать, что они вместе с ними, а для этого ликвидируют полицейских. Дальше может быть одно из двух: если это решение нужно воспринимать всерьез, оно будет иметь негативные последствия, потому что это разрушение государственности. Оно создает очень опасный для США прецедент, потому что завтра новые протестующие потребуют то же самое в Сан-Франциско или Вашингтоне. Это могут быть не только афроамериканцы. Это может быть испаноговорящая часть США, могут быть локальные сообщества, в том числе преступные, которые увидят в этом очень хорошую возможность для себя пойти на ликвидацию власти.

С другой стороны, если это обманка, то есть власти Миннеаполиса хотят обмануть протестующих и просто провести ребрендинг полиции, убрать несколько лиц, но полиция останется и будет называться милицией или общественной дружиной, то, конечно, это тоже очень плохой вариант, потому что он не приведет к позитивным последствиям.

Нужно не ликвидировать полицию как таковую, а нужно смотреть, каким образом разрешить дисбаланс между общинами. Речь идет о полицейских в том числе, где доминирующее положение занимают белые, речь идет о пенитенциарной системе, о судебной системе, о правоохранительной системе в целом.

Нужно не разбрасываться резкими действиями, что мы ликвидируем полицию и все будет решено. Нужно действовать системно. Для американского общества необходим новый общественный контракт, который включит решения, которые устроят все общины американского общества. Если нужно больше темнокожих полицейских в составе полиции, конечно, это решение тоже нужно принимать.