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Трамп удалил предвыборный ролик после недовольства астронавтки 

Газета.Ru 1 час назад
За что астронавтка отругала Трампа
Фото: Газета.Ru
Дональд Трамп приписал себе космические успехи США, присвоив себе славу Space X и астронавтов в предвыборном ролике. После того, как жена астронавта отругала его в твиттере за использование своего изображения, он удалил скандальное творение.
Президент США Дональд Трамп решил политизировать космос и, используя достижения США в космонавтике, нарушил действующие правила NASA, за что пришлось поплатиться его собственному избирательному штабу, пишут американские СМИ.
В минувшую среду избирательный штаб Трампа выпустил рекламный ролик, в котором использовались образы компании SpaceX, NASA, американских астронавтов и даже членов их семей в нарушение действующих правил NASA, которые регламентируют использование видеооматериалов агентства.
Этот ролик стал еще одной попыткой Трампа использовать свои усилия в американской космической политике, чтобы набрать политические очки в предстоящей президентской гонке.
В ролике присутствуют астронавты Даг Херли и Боб Бенкен, которые на прошлой неделе триумфально отправились на МКС на ракете Илона Маска — это стало важнейшим обсуждаемым событием в области космонавтики как в США, так и за их пределами.
Joe Skipper/Reuters /// Перед запуском космического корабля Crew Dragon на стартовой площадке на мысе Канаверал, штат Флорида, США, 30 мая 2020 года
Ролик был удален после того. как 4 тыс. человек подписали петицию с призывом «Запретите Дональду Трампу политизировать достижения SpaceX и NASA».
Отдельное возмущение выразила супруга Дагласа Хёрли, Карен Найберг, также астронавт NASA, которая с десятилетним сыном провожала мужа в знаменательный полет. Кадры, на которых она с мальчиком прощаются с астронавтом, выглядывающим из автомобиля Tesla, Трамп тоже включил в свой предвыборный ролик.
«Я возмущена тем, что видео со мной и моим сыном используется в политической пропаганде без моего ведома и согласия. Это неправильно», — написала она в твиттере.
Как отметило издание SpaceNews, ролик был удален спустя два часа после гневной отповеди жены астронавта.
В трехминутном ролике под названием «Make Space Great Again» («Вернем космосу былое величие») использованы кадры знаменитого выступления Джона Кеннеди 1962 года, в котором он поставил цель высадиться на Луне до конца десятилетия, кадры миссии «Аполлон-11», и речь Трампа 2018 года, в которой он обещал стране новые космические достижения, и наконец, эпохальный субботний запуск ракеты Falcon.
По словам экспертов, ролик нарушил правила NASA, которые разрешают свободное использование роликов агентсва для СМИ и некоммерческого использования. И хотя в правилах нет прямого запрета на использование материалов в политической пропаганде, в них прописано:
«Имена или изображения астронавтов или сотрудников, в настоящее время работающих в NASA, не могут демонстрироваться ни в какой рекламе или маркетинговых материалах».
«Полная политизация NASA, Боба и Дага (астронавтов) и SpaceX. Хотели ли они быть использованными в рекламной кампании Трампа?», — написала в твиттере бывшая замруководителя NASA Лори Гарвер.
Официальный представитель NASA сообщил изданию Space.com, что в агентстве были не в курсе появления ролика до его публикации.
Ни в SpaceX, ни в NASA, ни штабе Трампа не ответили на запросы журналистов. Кстати, в ролике фигурировал запуск ракеты Илона Маска Falcon Heavy, который вообще не имел отношения к NASA. В ролике также фигурирует множество сотрудников фирмы SpaceX и сам Илон Маск.
В конце видео был дисклеймер, что оно создано на средства избирательной компании и одобрено самим Трампом.
В отличие от его предшественника Барака Обамы, который подчеркивал роль и демократов и республиканцев в космических успехах, Трамп благодарит лишь однопартийцев. После субботнего старта Трамп, который приехал во Флориду вместе с вице-президентом, выступил с речью в Космическом центре Кеннеди поблагодарив ряд политиков, только республиканцев, за помощь NASA, отмечает New York Times. Во время речи он назвал космическую программу США умиравшей ко времени его прихода в 2017 году, и отметил свою роль в ее возрождении.
В этом есть преувеличение, поскольку программа NASA, благодаря которой США вернули себе возможность запускать своих астронавтов со своей территории, была начата 2009 году при администрации Обамы.
«Когда я занял офис три с половиной года назад, NASA сбилось с пути», — сказал президент, упрекнув Обаму в закрытии программы шаттлов.
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Комментарии
США , Наука и техника , Статьи , Барак Обама , Джон Кеннеди , Илон Маск , Дональд Трамп , SpaceX , Космический центр "Южный" , Администрация США , NASA , Reuters , New York Times
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