За что астронавтка отругала Трампа

Дональд Трамп приписал себе космические успехи США, присвоив себе славу Space X и астронавтов в предвыборном ролике. После того, как жена астронавта отругала его в твиттере за использование своего изображения, он удалил скандальное творение.

Президент США Дональд Трамп решил политизировать космос и, используя достижения США в космонавтике, нарушил действующие правила NASA , за что пришлось поплатиться его собственному избирательному штабу, пишут американские СМИ.

В минувшую среду избирательный штаб Трампа выпустил рекламный ролик, в котором использовались образы компании SpaceX , NASA, американских астронавтов и даже членов их семей в нарушение действующих правил NASA, которые регламентируют использование видеооматериалов агентства.

Этот ролик стал еще одной попыткой Трампа использовать свои усилия в американской космической политике, чтобы набрать политические очки в предстоящей президентской гонке.

В ролике присутствуют астронавты Даг Херли и Боб Бенкен, которые на прошлой неделе триумфально отправились на МКС на ракете Илона Маска — это стало важнейшим обсуждаемым событием в области космонавтики как в США, так и за их пределами.

Joe Skipper/Reuters /// Перед запуском космического корабля Crew Dragon на стартовой площадке на мысе Канаверал, штат Флорида, США, 30 мая 2020 года

Ролик был удален после того. как 4 тыс. человек подписали петицию с призывом «Запретите Дональду Трампу политизировать достижения SpaceX и NASA».

Отдельное возмущение выразила супруга Дагласа Хёрли, Карен Найберг, также астронавт NASA, которая с десятилетним сыном провожала мужа в знаменательный полет. Кадры, на которых она с мальчиком прощаются с астронавтом, выглядывающим из автомобиля Tesla, Трамп тоже включил в свой предвыборный ролик.

«Я возмущена тем, что видео со мной и моим сыном используется в политической пропаганде без моего ведома и согласия. Это неправильно», — написала она в твиттере.

Как отметило издание SpaceNews, ролик был удален спустя два часа после гневной отповеди жены астронавта.

В трехминутном ролике под названием «Make Space Great Again» («Вернем космосу былое величие») использованы кадры знаменитого выступления Джона Кеннеди 1962 года, в котором он поставил цель высадиться на Луне до конца десятилетия, кадры миссии «Аполлон-11», и речь Трампа 2018 года, в которой он обещал стране новые космические достижения, и наконец, эпохальный субботний запуск ракеты Falcon.

По словам экспертов, ролик нарушил правила NASA, которые разрешают свободное использование роликов агентсва для СМИ и некоммерческого использования. И хотя в правилах нет прямого запрета на использование материалов в политической пропаганде, в них прописано:

«Имена или изображения астронавтов или сотрудников, в настоящее время работающих в NASA, не могут демонстрироваться ни в какой рекламе или маркетинговых материалах».

«Полная политизация NASA, Боба и Дага (астронавтов) и SpaceX. Хотели ли они быть использованными в рекламной кампании Трампа?», — написала в твиттере бывшая замруководителя NASA Лори Гарвер.

Официальный представитель NASA сообщил изданию Space.com, что в агентстве были не в курсе появления ролика до его публикации.

Ни в SpaceX, ни в NASA, ни штабе Трампа не ответили на запросы журналистов. Кстати, в ролике фигурировал запуск ракеты Илона Маска Falcon Heavy, который вообще не имел отношения к NASA. В ролике также фигурирует множество сотрудников фирмы SpaceX и сам Илон Маск.

В конце видео был дисклеймер, что оно создано на средства избирательной компании и одобрено самим Трампом.

В отличие от его предшественника Барака Обамы , который подчеркивал роль и демократов и республиканцев в космических успехах, Трамп благодарит лишь однопартийцев. После субботнего старта Трамп, который приехал во Флориду вместе с вице-президентом, выступил с речью в Космическом центре Кеннеди поблагодарив ряд политиков, только республиканцев, за помощь NASA, отмечает New York Times. Во время речи он назвал космическую программу США умиравшей ко времени его прихода в 2017 году, и отметил свою роль в ее возрождении.

В этом есть преувеличение, поскольку программа NASA, благодаря которой США вернули себе возможность запускать своих астронавтов со своей территории, была начата 2009 году при администрации Обамы