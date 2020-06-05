В США анонсировали новый марш на Вашингтон 

Правозащитник и священник-протестант Эл Шарптон анонсировал организацию нового марша на Вашингтон — по примеру знаменитой акции, организованной Мартином Лютером Кингом-младшим в 1963 году. Об этом сообщает USA Today.

Шарптон объявил о грядущей акции во время своей проповеди 4 июня. «Мы должны вернуться в Вашингтон и постоять за свои права — черные, белые, латиноамериканцы, арабы — встать в тени Линкольна и сказать им, что пора кончать со всем этим», — приводит издание его слова.

«Мы возвращаемся в Вашингтон, Мартин», — обратился он к Мартину Лютеру Кингу Третьему, сыну знаменитого правозащитника, который во время исторического марша произнес свою знаменитую речь, озаглавленную «У меня есть мечта».

Марш запланирован на 28 августа — в 57-ю годовщину того выступления. Также в этот день президент США Дональд Трамп , предположительно, подтвердит, что будет выдвигаться на выборы как кандидат от Республиканской партии . В анонсе демонстрации Шарптон не затронул главу США напрямую, но раскритиковал его лозунг «Сделаем Америку снова великой».

В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины, пострадавшего в результате грубого ареста. В некоторых случаях протесты сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

Мирная акция протеста 28 августа 1963 года в Вашингтоне считается одной из важнейших вех американского правозащитного движения. Тогда протестовать против неравенства вышли, по разным оценкам, от 200 до 300 тысяч человек, более 80 процентов из них составляли чернокожие.