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«Настрой воина»: Business Insider рассказал, как американских полицейских учат убивать не колеблясь 

RT на русском 1 час назад
«Настрой воина»: как полицейских учат убивать
Фото: Reuters
При правильной эмоциональной, духовной и психологической подготовке «убийство не представляет собой ничего особо сложного», учит востребованный инструктор Дэвид Гроссман американских полицейских. Как отмечает Business Insider, по мнению критиков, эксперт не отличает солдат и сотрудников органов правопорядка, внушая последним «страх перед гражданскими и готовность убивать».
Один из самых востребованных полицейских инструкторов США, военный психолог Дэйв Гроссман учит сотрудников органов правопорядка быть готовыми убить на работе — «эмоционально, духовно и психологически», пишет Business Insider.
«Исходя из исследований, которыми я занимался всю свою жизнь, я убеждён, что если вы себя полностью к этому подготовите, в большинстве случаев убийство не представляет собой ничего особо сложного», — заявил эксперт в 2015 году во время одного из семинаров для сотрудников полиции, заснятого для документального фильма Do Not Resist («Не сопротивляйтесь»).
По мнению Гроссмана, «опытный воин» должен уметь подготовить «свои разум, тело и дух» к возможному устранению угрозы.
Кроме того, как утверждает инструктор, одними из немногих преимуществ опасной работы являются непередаваемые ощущения в сексе. По словам Гроссмана, после того как один из партнёров убивает кого-то по долгу службы, в паре разгорается страсть.
«У нашей работы не так много преимуществ. Так что найдите одно из этих преимуществ, расслабьтесь и получайте удовольствие», — цитирует издание.
Гроссман — отставной военный и бывший инструктор самой престижной Военной академии США. В своём курсе Bulletproof Mind («Пуленепробиваемый разум»), который можно приобрести и онлайн, эксперт учит полицейских, работающих на передовой на «войне» на улицах, «логике убийства». А убивать, как считает Гроссман, лучше не колеблясь.
Как указано на сайте инструктора, со своей программой он побывал уже во всех 50 американских штатах. 300 дней в году он проводит в разъездах, участвуя в семинарах для органов правопорядка.
Гроссман обучает полицейских своей доктрине, которая носит название «киллология». В ней расписаны «реакции здорового человека в условиях, когда может потребоваться совершить убийство (к примеру, на полицейской или военной службе), и факторы, которые позволяют или не дают совершить убийство в такой ситуации».
«Что делают хищники? Убивают. Только убийца может охотиться на другого убийцу. Готовы ли вы эмоционально, духовно и психологически забрать у человека жизнь, чтобы защитить другие жизни невинных людей?» — рассуждает эксперт во время одного из своих семинаров, запечатлённого журналистами.
Режиссёр фильма Do Not Resist Крейг Аткинсон считает, что Гроссман не различает солдат, которые проходят службу в зоне боевых действий, и полицейских, задача которых — защищать граждан. По словам Аткинсона, он был «в ужасе», побывав на одном из занятий инструктора и узнав о том, чему эксперт учит сотрудников органов правопорядка.
«Разумеется, не все копы плохие, но если взять хороших и отправить их на такую вот «подготовку воина», очень быстро можно будет увидеть то, что мы видим сейчас по всей стране», — комментирует режиссёр, обличая проблему милитаризации полиции в США.
По данным Business Insider, курсы Гроссмана подверглись широкой общественной критике ещё в 2016 году, когда СМИ узнали, что полицейский из Миннесоты Джеронимо Янес, без особых на то причин застреливший Филандо Кастила, чью машину он остановил для досмотра, и впоследствии оправданный, ранее посещал семинары Bulletproof Mind.
Правозащитная организация Communities United Against Police Brutality («Объединение против полицейской жестокости») поделилась с Bussiness Insider своей листовкой от 2018 года, в которой утверждается, что научный подход Гроссмана необоснован и не подтверждается другими экспертами из области психологии. По мнению организации, инструктор специально накручивает полицейских, убеждая, что они «воины», что они «на войне», что опасность их ждёт за каждым углом, прививая таким образом «страх перед гражданскими и готовность убивать».
С тех пор многие полицейские участки отказались от услуг Гроссмана и стали прибегать к менее агрессивным обучающим программам, отмечает издание.
По мнению бывшего сотрудника полиции Сета Стотона, который сейчас преподаёт на юридическом факультете Университета Южной Каролины, подход Гроссмана используют неправильно. Сама идея о «настрое воина» в первую очередь нужна для того, чтобы помочь полицейским сохранять хладнокровие в критических ситуациях, когда действительно необходимо бороться за жизнь. Но подход распространился куда шире в полицейской системе, где сотрудникам говорят, что они «супергерои, сражающиеся с силами зла, что они солдаты на передовой в войне с анархией». И это, как считает Стотон, «контрпродуктивно», ведь полицейские начинают видеть врагов во всех гражданских, с которыми им приходится иметь дело.
Впрочем, подчёркивает Business Insider, семинары Гроссмана — далеко не единственная причина полицейской жестокости. С проблемами излишнего применения силы сталкиваются и участки, давно запретившие подобные курсы.
К примеру, в Миннеаполисе, где и произошло убийство Джорджа Флойда, которого полицейский задушил, прижимая коленом к земле, курсы подготовки «воинов» были запрещены в 2019 году. Это не остановило сотрудника органов правопорядка от применения чрезмерной силы к задержанному, что говорит о больших проблемах с непоследовательной подготовкой, этикой, предрассудками и расизмом.
В других местах в США полицейские по-прежнему продолжают проходить курсы Гроссмана. Режиссёр Крейг Аткинсон уверен, что участки, решившие оставить в своей программе «подготовку воина», в противовес должны уделять не меньше внимания инструктажу по переговорным техникам, выходу из конфликтной ситуации и работе с ментально нестабильными людьми.
Аткинсон убеждён, что курсы, подобные тому, что преподаёт Гроссман, находятся в корне проблемы полицейской жестокости:
«Если бы полицейские меньше концентрировались на подобной подготовке, умирало бы меньше людей. Здесь вопросов быть не может».
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Комментарии 1
США , Статьи , Дэвид Гроссман
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