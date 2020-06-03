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Власти Вашингтона продлили комендантский час еще на сутки 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
В Вашингтоне продлили комендантский час
Фото: Reuters
Власти американской столицы продлевают режим комендантского часа еще на одни сутки, он вступит в силу в среду в 23:00 по местному времени (06:00 мск четверга) и завершится в 06:00 четверга (13:00 мск). Об этом объявила на пресс-конференции мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.
"Рекомендацией с точки зрения обеспечения общественной безопасности было то, чтобы мы сегодня внесли изменения в режим комендантского часа", — сказала она.
Боузер отметила также, что решение о том, будет ли режим снова продлен в четверг, власти примут позже в зависимости от ситуации в городе.
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США , В мире
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