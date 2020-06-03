«Я работаю в Facebook и мне стыдно»

Сотрудники Facebook провели виртуальную акцию протеста, выразив свое несогласие с позицией главы компании Марка Цукерберга — ранее он отказался принимать какие-либо меры по отношению к противоречивым публикациям президента США Дональда Трампа о событиях в Миннеаполисе. Несколько работников социальной сети заявили о том, что им «стыдно» быть причастными к компании Цукерберга.

Некоторые сотрудники Facebook устроили виртуальную акцию протеста против бездействия главы компании Марка Цукерберга, сообщает NBC News. Речь идет о позиции миллиардера, которую он занимает в отношении публикаций президента США Дональда Трампа.

Известно, что Трамп выложил в социальные сети несколько постов касательно беспорядков в Миннеаполисе — там на прошлой неделе офицером полиции при задержании был убит темнокожий мужчина по имени Джордж Флойд. Момент жесткого обращения с Флойдом попал на видео — полицейский прижал его шею коленом, из-за чего задержанный впоследствии скончался. Это вызвало протесты в городе, сопровождаемые погромом кварталов, битьем окон, поджогами машин и грабежами магазинов.

В одной из своих публикаций в Twitter и Facebook Трамп написал «когда начинается мародерство, начинается и стрельба» [англ. «when the looting starts, the shooting starts»], намекая на то, что власти готовы применить силу к протестующим в Миннеаполисе.

Реакция Twitter последовала незамедлительно — платформа удалила твит президента, заявив о том, что он нарушает политику компании, а именно оправдывает насилие.

В Facebook пост президента США остался нетронутым. Тогда сотрудники социальной сети решили, что бездействие Марка Цукерберга является молчаливым одобрением риторики Трампа, а потому решили устроить виртуальную забастовку.

«Бездействие Facebook в отношении постов Трампа, продвигающих насилие, заставляет меня стыдиться того, что я здесь работаю. Я абсолютно с этим несогласна. Мне нравится моя компания и умные/добрые коллеги, но это ненормально. Молчание — это соучастие», — написала сотрудница социальной сети Лорен Тан.

«Я работаю в Facebook и мне стыдно за нашу политику. Большинство коллег, с которыми я говорил, думают точно так же. Мы хотим, чтобы наши голоса услышали», — пишет пользователь Джейсон Тофф.

«Я не знаю, что делать, но не делать ничего — это неприемлемо. Я сотрудник FB, который полностью не согласен с решением Марка [Цукерберга] игнорировать посты Трампа, разжигающие насилие. И я тут такой не один. Нельзя занимать нейтральную позицию, если дело касается расизма», — пишет дизайн-менеджер компании Джейсон Стирман.

В пресс-службе Facebook сообщили о том, что знают об акции протеста среди сотрудников.

«Мы осознаем боль, которую сейчас испытывают многие из наших работников, особенно из темнокожего сообщества. Мы всегда поощряли сотрудников говорить открыто, если они не согласны с руководством. Несмотря на то, что мы сталкиваемся с трудными решениями относительно контента на платформе, мы продолжим уделять внимание их комментариям», — заявил представитель социальной сети.

Двое собеседников NBC, приближенных к Цукербергу, рассказали о том, в чем может быть причина нежелания миллиардера модерировать публикации президента США. С одной стороны, глава Facebook не хочет встревать в политические игры и ссориться с Трампом или консерваторами, учитывая предыдущие скандалы, связанные с социальной сетью. Кроме того, с философской точки зрения Цукерберг может искренне верить в то, что его социальная сеть является открытой платформой для всех мнений, и не в его праве делать выводы насчет того или иного заявления.

Ранее портал Mashable сообщил о том, что во время частной встречи Цукерберг уверил своих сотрудников в том, что почувствовал «отвращение», когда прочитал сообщение президента, но не стал ничего делать, чтобы американский лидер продолжил пользоваться Facebook. Очевидно, что миллиардер пытается найти баланс и усидеть на двух стульях, даже если это вызывает негодование со стороны его работников.