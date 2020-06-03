«Трамп ничего не делает»: американец о беспорядках

Мужчина, представившийся Сэмом, поделился мнением с радио Sputnik. Он заявил, что основной причиной происходящего является расизм, который действительно существует в США и проявляется в самых разных формах. Так, Сэм отметил, что афроамериканцев могут арестовать, когда они «просто ходят по улицам», так как у полицейских есть расовые квоты на задержания.

Многие чёрные люди сидят в тюрьмах. При этом полицейские арестовывают афроамериканцев за наркотики, хотя многие белые люди, конечно, употребляют их тоже, — рассказал житель Колумбии.

Сэм добавил, что белые полицейские могут застрелить афроамериканца только потому, что он их «напугал».

По мнению американца, на недовольство полицейским произволом наложилось бездействие властей, в частности президента США Дональда Трампа , в ситуации с коронавирусом. Многие люди потеряли работу и отчаялись.

Трамп ничего не делает в плане коронавируса, и ситуация ухудшается. Кажется, что у нас начинается новая депрессия, — заметил Сэм.

Поводом для начала беспорядков послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (Миннесота). 25 мая полицейские задержали его по подозрению в использовании фальшивого чека, применив при этом силу. В результате Флойд умер от удушья.

Как сообщал NEWS.ru, мэр Вашингтона Муриэл Баузер отказалась использовать Нацгвардию для подавления беспорядков в американской столице.