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«Трамп ничего не делает»: американец рассказал о причинах беспорядков 

News.ru и ещё 1 1 час назад
«Трамп ничего не делает»: американец о беспорядках
Фото: Pontus HaaK/Aftonbladet/Global Look Press
Житель города Колумбия (Южная Каролина) рассказал о причинах беспорядков, которые происходят в США в последние дни.
Мужчина, представившийся Сэмом, поделился мнением с радио Sputnik. Он заявил, что основной причиной происходящего является расизм, который действительно существует в США и проявляется в самых разных формах. Так, Сэм отметил, что афроамериканцев могут арестовать, когда они «просто ходят по улицам», так как у полицейских есть расовые квоты на задержания.
Многие чёрные люди сидят в тюрьмах. При этом полицейские арестовывают афроамериканцев за наркотики, хотя многие белые люди, конечно, употребляют их тоже, — рассказал житель Колумбии.
Сэм добавил, что белые полицейские могут застрелить афроамериканца только потому, что он их «напугал».
По мнению американца, на недовольство полицейским произволом наложилось бездействие властей, в частности президента США Дональда Трампа, в ситуации с коронавирусом. Многие люди потеряли работу и отчаялись.
Трамп ничего не делает в плане коронавируса, и ситуация ухудшается. Кажется, что у нас начинается новая депрессия, — заметил Сэм.
Поводом для начала беспорядков послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (Миннесота). 25 мая полицейские задержали его по подозрению в использовании фальшивого чека, применив при этом силу. В результате Флойд умер от удушья.
Как сообщал NEWS.ru, мэр Вашингтона Муриэл Баузер отказалась использовать Нацгвардию для подавления беспорядков в американской столице.
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США , В мире , Выборы на Украине , Ситуация в мире , Дональд Трамп , ИА Sputnik
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