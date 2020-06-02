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Губернатор Орегона отказалась направить нацгвардию на разгон протестующих 

News.ru и ещё 3 14 минут назад
Никакой нацгвардии: Глава штата в США ослушалась Трампа
Фото: Damairs Carter/MediaPunch/imago-images.de/Global Look Press
Губернатор штата Орегон Кейт Браун заявила, что не стала выполнять просьбу мэра Портленда Тэда Уилера о мобилизации национальной гвардии для противостояния протестующим. По её словам, это была не первая подобная просьба.
Браун отметила, что бойцы нацгвардии были готовы прибыть в Портленд за несколько минут, но их помощь не потребовалась. Хватило дополнительно отправленных в город офицеров полиции, сообщает РИА Новости.
Губернатор подчеркнула, что дополнительные силы полиции и нацгвардии на улицах Портленда будут «выполнять только вспомогательную функцию». Они не будут вооружены, не станут задерживать или контролировать протестующих.
"Солдаты на улицах — это именно то, чего хочет президент Трамп. Он ясно дал это понять в своём разговоре сегодня утром с губернаторами всех штатов США… Я хочу сообщить, что люди могут безопасно громко говорить о столь важных призывах к реформе", — сказала Браун на пресс-конференции.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил о мобилизации всех военных и гражданских ресурсов, чтобы остановить беспорядки в стране. Он также призвал губернаторов развернуть на своих территориях национальную гвардию в достаточном количестве. Если же штат откажется от действий, которые способны защитить жизнь американцев, то Трамп пригрозил развернуть там военных и «решить проблему».
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США , В мире , Дональд Трамп , РИА Новости
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