Почему в США рулят те, кому за 70

В американской политике верховодят престарелые, пишет шведская Svenska Dagbladet. В бизнесе в последние годы то же самое. Одержимость американцев опытом имеет исторические корни: стариков принято считать мудрыми альтруистами, пусть и не все из них сохраняют гибкость ума.

В американской политике верховодят престарелые. Ключевые фигуры Палаты представителей и Сената и ведущие чиновники все давно на пенсии. Почему так вышло? И можно ли вообще быть слишком старым для политики?

95-летний демократ Джимми Картер (Jimmy Carter), который пока прожил дольше всех американских президентов, в своей недавней речи в Атланте насчет возраста высказался скептически.

«Даже будь мне 80, на лет 15 меньше, я бы вряд ли справился с обязанностями президента», — заявил Картер.

Так Картер, президент США с 1977 по 1981 год, ответил на вопрос, смог бы он пойти на второй срок в 2020-2024 годах. Картер дал понять, что этот вариант даже не рассматривает.

«Мне даже на сцену подняться — и то будет тяжело», — ответил он.

Однако сам вопрос многое говорит о современной американской политике.

Когда Дональд Трамп принес присягу и поклялся на Библии 20 января 2017 года, ему было 70 лет. Он стал старейшим президентом в истории страны.

Его соперник Джо Байден может побить этот рекорд с большим отрывом: если он победит Трампа на выборах, к моменту инаугурации ему будет 78. Его бывшим конкурентам-демократам Майклу Блумбергу (Michael Bloomberg), Берни Сандерсу (Bernie Sanders) и Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) тоже за 70. Многие европейские лидеры — среднего возраста или даже моложе, но важнейшие должности в США достаются пожилым. Спикеру палаты Нэнси Пелоси (Nancy Pelosie) — 80. Лидеру сенатского большинства Митчу Макконнеллу (Mitch McConnell) — 78. Рут Бэйдер Гинзбург (Ruth Bader Ginsburg), самой известной судье Верховного суда, в марте стукнуло 87.

Профессор Гарвардского университета Эллен Лангер (Ellen Langer), которая сорок лет изучает возраст и принятие решений, считает, что Трамп проторил путь сверстникам.

«Его выбрали не из-за возраста, а потому, что он — бизнесмен, и вообще люди захотели чего-то нового. Но после избрания он открыл путь другим возрастным политикам. В случае с Нэнси Пелоси, однако, возраст сыграл свою роль: ее выбрали не из-за возраста, а скорее вопреки ему».

Причем этот феномен одной политикой не ограничивается. Средний возраст руководителей 500 крупнейших американских компаний вырос в 2018-2019 годах с 54 до 58 лет. Средний возраст новоиспеченного директора — 57 лет. Многим приглашенным экспертам на телевидении далеко за 70. Во время пандемии коронавируса они высказываются преимущественно из дома.

Как правило, солидный возраст считается бесспорным признаком опыта, молодость же вызывает сомнения. Дональд Трамп, прежде чем баллотироваться в президенты, был звездой реалити-шоу и специалистом по недвижимости, но общее мнение все же гласит, что кандидат на один из главных постов в мире должен начать мелкой сошкой и сделать успешную карьеру. Во время демократических праймериз молодых кандидатов — 38-летнего Пита Буттиджича (Pete Buttigieg) и 45-летнего Эндрю Яна (Andrew Yang) — даже обвиняли, что вниманием прессы они пользуются сугубо для самопиара, готовя почву для будущих кампаний.

Возрастным кандидатам нередко приписывается некий альтруизм. Считается, что ими движут не карьерные соображения, а идеалы, и потому они скорее стремятся служить стране.

Наша эпоха тоже им на руку. В кризис избиратели предпочитают проверенные варианты и не склонны рисковать.

Эллен Лангер предпочла бы не обобщать.

«Есть мнение, что когда тебе сорок, ты еще не пережил достаточно трудностей и не можешь найти верное решение в любой ситуации. Но молодым проще делать перестановки у себя в голове — меньше приходится переставлять. А вот когда тебе 73 года — как, например, мне — перестановки займут больше времени. Отчасти потому, что и опыта больше», — рассуждает она.

Вопреки мнению, будто старшее поколение глухо к духу времени, едва ли не самые радикальные идеи в ходе предвыборной кампании выдвинули Элизабет Уоррен и Берни Сандерс — а обоим за 70.

У Сандерса вообще немало ярых поклонников их поколений 1980-х и 1990-х. Многие рассказывали мне, что доверяют Сандерсу из-за его верности своим убеждениям. Все подчеркивают, что он повторяет одно и то же еще с 1970-х годов.

Другое объяснение засилью пожилых в политике: стареющий электорат предпочитает похожих на себя кандидатов, с которыми больше точек пересечения. К тому же старшее поколение американцев голосует охотнее молодежи.

Еще один фактор — это узнаваемость. Этот момент объединяет Трампа, Сандерса, Блумберга и Байдена. Этот квартет у всех на виду вот уже несколько десятилетий.

Одержимость опытом имеет исторические корни.

Когда 42-летний сенатор Джон Кеннеди (John Kennedy) только выдвинул свою кандидатуру на пост президента, публика тут же в нем усомнилась из-за его молодости. Тогда он ответил критикам, что молодой возраст — единственная из его слабостей, которая гарантированно пройдет сама. Эта шутка обернулась трагедией всего несколько лет спустя: Кеннеди застрелили, когда ему было 46.

Но даже в Америке у возрастных кандидатов не всегда есть фора. Когда 73-летний Рональд Рейган (Ronald Reagan) в 1984 шел на перевыборы, многие сочли, что он для роли президента все же староват.

Во времена пандемии же возраст — дополнительный фактор риска. По шкале эпидемиологических властей США Трамп и Байден оба попадают в группу риска — «кому за 65».

Неудивительно, что в предвыборных дебатах возраст всплывает все чаще — особенно что касается Джо Байдена. Консервативная газета The Washington Examiner проконсультировалась с пластическими хирургами, и те утверждают, что шрамы на его висках — от операций по подтяжке лица.

Каждый промах Байдена рассматривается под лупой: в одной победной речи он спутал жену с сестрой, в другой раз во время интервью с Андерсоном Купером с «Си-эн-эн» его глаз налился кровью. Кроме того, он часто путается и запинается, не в силах подобрать слова.

Сегодня для президентского поста есть лишь нижний ценз — 35 лет. Джимми Картер в своей речи в Атланте предложил ввести верхний. «Си-эн-эн» сообщает, что Картер пошутил — однако все же привел аргументы в пользу своей точки зрения. Помимо прочего, бывший президент сослался на мирное соглашение между Египтом и Израилем, свой наивысший политический триумф.

«Во-первых, надо сохранять гибкость ума. Надо уметь переходить от одной темы к другой и при этом сосредоточиться на обеих, а затем взять и все обобщить — как я тогда с мирным соглашением», — сказал он.

Но Эллен Лангер считает, что зацикливаться на возрасте кандидатов неправильно.