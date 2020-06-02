Трамп призвал посадить протестующих на десять лет 

Президент США Дональд Трамп призвал губернаторов стать более жесткими по отношению к участникам акций протестов против полицейского насилия. Об этом сообщает Associated Press.

«Вы должны арестовать людей, вы должны выслеживать людей, вы должны посадить их в тюрьму на десять лет, и вы больше никогда не увидите эту дрянь снова», — заявил американский лидер. Трамп добавил, что главы регионов будут выглядеть «кретинами», если не сделают этого.

Ранее Трамп принял решение направить дополнительные федеральные силы для пресечения беспорядков в стране. При этом пока неизвестно, какие именно подразделения будут развернуты.

Протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию, охватили десятки городов США. Поводом стала смерть чернокожего охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), который скончался после грубого ареста. В ходе столкновений огнестрельные ранения получили двое полицейских, один из которых скончался. Американские власти заявили, что любые стычки с полицией или угрозы правоохранителям будут расцениваться как акты внутреннего терроризма.