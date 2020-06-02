— Как будут дальше развиваться события?

Евгения Войко: Сейчас много, если не основное, будет зависеть от Трампа, от позиции, которую он займет. Судя по всему, он готов на решительные меры: он не стесняется в выражениях, в информационной подаче ситуации, силовым образом он тоже готов действовать довольно последовательно. Можно сделать выводы, что это некое тестирование Трампа на прочность, его окружения, его готовность реагировать на внешние вызовы. Его возможности не безграничны с учетом того, что в ключевых географических точках США — это и Вашингтон, и Нью-Йорк , и штат Миннесота –ключевые позиции занимают демократы, поэтому здесь помощи ему искать не приходится. Он действует, как умеет, силовым способом. Он не всегда стесняется в выражениях, не всегда себя ограничивает, поэтому, я думаю, что это тестирование.

Безусловно, была информационная накачка протестующих, я думаю, что не без молчаливого согласия руководителей тех городов и штатов, которые я назвала. Я не думаю, что это будет долгосрочная, слишком затянувшаяся акция. Сейчас будет определенный выплеск эмоций, стресса, который накопился у значительной части американского общества, не только у афроамериканцев, но и у представителей других сообществ в США.

Трампу будет необходимо заниматься восстановлением экономики, выводом из ситуации, в которой оказалась страна. Я думаю, на этом фоне будет некая стабилизация, но допускаю, что чем ближе к президентским выборам, похожие ситуации, может быть, не столь объемные, но стресс-тесты для Трампа тоже будут.

— У меня прослеживается прямая аналогия с делом Родни Кинга, когда в 1992 году в Лос-Анджелесе были короткие беспорядки, но там привлекалась армия, вплоть до того, что с вертолетов сбрасывали бомбы, и вооруженные граждане отстаивали свои магазины. Вы считаете, что в нынешней ситуации не будет таких версий?

Евгения Войко: Я сказала, что Трамп готов идти до последнего. Я не исключаю каких-то жестких действий с его стороны. Но мы видим, что протестующие тоже довольно давно перешли границы возможного. У Национальной гвардии освобождаются руки, есть возможности для Трампа, для его силового окружения действовать довольно жестко, подавляя акции протеста.

Важно отметить, что мэр Вашингтона — представитель Демократической партии , она афроамериканка, с ее стороны поддержки действий федеральных властей не наблюдается. Наоборот, она вступила в полемику с Трампом относительно возможных мер, которые силовые структуры готовы применить, чтобы противодействовать протестующим, тем самым подчеркивая, что она негласно выступает на их стороне.

У Трампа ситуация осложняется, он даже был вынужден, по версии американской прессы, спрятаться в бункер, чтобы как-то и себя обезопасить, и свою семью, и не допустить проникновений в Белый Дом.

Трампу необходимо действовать максимально жестко, в противном случае протесты могут перейти все допустимые границы и вылиться в протесты в большинстве городов и штатов государства.

— Чем ближе к выборам, тем жестче будет действовать Трамп, чтобы его начали воспринимать как сильную руку и гаранта предвыборного лозунга?

Евгения Войко: Речь идет не столько о соответствии лозунгам, сколько о сохранении себя в качестве президента, сохранение своего лица, статуса и позиции. Речь не столько о соответствии ожиданиям определенной части общества, которая была готова за него голосовать, сколько о сохранении своего лица, президентских полномочий и конституционного строя. В данном случае у него нет большого пространства для маневра сегодня, он использует все возможные инструменты — и информационную кампанию, и силовую кампанию, и полицейскую. Он пытается действовать всеми возможными методами, чтобы не допустить дестабилизации ситуации по всей стране.

Насколько ситуация будет жесткой, как она будет развиваться, зависит от того, насколько жестко будет готов действовать Трамп. Пока он готов действовать жестко, не церемонится. Да, он не всегда следит за словами, оппозиция потом к этим словам придирается и начинает уже их раскручивать и против самого Трампа разворачивать. Я имею в виду публикацию в Твиттере по поводу собак, что они могут встретить оппозиционеров. Уже была аналогия с событиями 60-х годов 20 века, которые оппозиционеры используют против Трампа. В этой связи он в своих средствах не стесняется, не ограничивает пока себя.

На кону его второй президентский срок и сохранение имиджа, его образа как волевого, жесткого, нового политика для страны.

— Что с расовыми вопросами в Америке?

Евгения Войко: Есть проблемы, они усугубляются тогда, когда есть определенные внешние вызовы и сопутствующие факторы. В данном случае, речь идет о пандемии, о ситуации с коронавирусом. Когда есть такие пограничные ситуации, неспособность государства оперативно справляться с этими вызовами (да, они были непредсказуемыми, может быть, не до конца просчитанными), но они очень серьезно ударили по экономике страны и особо уязвимым слоям общества, в том числе по представителям национальных меньшинств, которые на себе испытали много проблем, связанных с потерей работы, с невозможностью найти новую, с недостаточно высоким уровнем медицины, в том числе касаемо разных подходов со стороны органов здравоохранения к людям, поступающим в больницы. Тоже там были избирательные подходы.

Все это в результате вылилось в акции протеста. Да, проблема есть. В относительно благополучные годы она замалчивается, не так проявляется, потому что удается ее экономически подавлять. Когда экономических возможностей нет, проблема за проблемой, государство занимает лидирующие позиции в не самых приятных рейтингах по заболеваемости и смертности, безусловно, это выливается в то, что мы сегодня видим, — в акции протеста, когда значительная часть населения просто уже не в состоянии справляться с экономическими вызовами, все это сублимируется в идеологические, политические, идейные протесты, когда власть обвиняют во всех проблемах, во всех грехах.

Власть сама дает для этого поводы. Как раз этот сюжет — задержание афроамериканца, его последующая смерть — стал катализатором массовых протестов, которые усугубляются ситуацией с пандемией, ее последствиями.

— Что вы думаете по поводу прозвучавшего обвинения, что к массовым беспорядкам в США причастна Россия?

Евгения Войко: Это хайп, который пользуется спросом в США. Уже сам Трамп у себя в Твиттере подверг его критике — он сказал: «Снова вы приплетаете Россию, причем здесь Россия?» Это определенный инструмент для того, чтобы набирать политические очки.