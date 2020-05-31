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Bloomberg: правительство США продает недвижимость в Гонконге 

BFM.RU 53 минуты назад
Bloomberg: правительство США продает недвижимость в Гонконге
Фото: BFM.RU
Правительство США выставило на продажу недвижимость в Гонконге. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на письмо Госдепартамента. Ранее Дональд Трамп заявил, что Штаты отменяют все торговые льготы для Гонконга.
Это, в свою очередь, произошло после того, как Китай решил распространить на Гонконг закон о национальной безопасности, который запрещает вмешательство третьих сил во внутренние дела района, что привело к протестам в автономии. Трамп назвал действия Пекина понижением особого статуса Гонконга. Ситуацию комментирует экономист из Гонконга Владимир Басков.
Владимир Басков экономист из Гонконга «Впервые Китай открыто заявляет о том, что данный закон будет предложен Гонконгу непосредственно Китаем. Реакция США — это уже, на мой взгляд, вторично, хотя, конечно, повлечет большие изменения в плане бизнеса, экономики и вообще социально-культурной жизни города. Пока сложно говорить, потому что выступление президента Трампа носило достаточно анонсирующий характер, конкретики в выступлении было мало. Там говорится о том, что будет создана комиссия, будет рассмотрено, как непосредственно лишить Гонконг того статуса, которым он обладает сейчас. Пока сложно сказать, какие меры будут приняты США в отношении статуса Гонконга, но в любом случае, безусловно, это повлечет, скорее всего, отток капитала из Гонконга. Интересная мысль заключается в том, что, возможно, те меры, которые будут приняты, о пересмотре отношений Америки и Гонконга, они более благоприятно повлияют на Китай, потому что уравнивание Гонконга и Китая в плане тарифных отношений, таможенных отношений, создает лучшую почву для того, чтобы бизнес не шел через Гонконг, чтобы не было реэкспорта, как происходит сейчас. 98% экспорта Гонконга — это реэкспорт китайских товаров. Товары бы напрямую шли из Китая в другие страны».
Имущество в Гонконге, которые Вашингтон выставил на продажу, — это несколько особняков, их оценивают в 1,3 млрд долларов. Америка приобрела это имущество в середине прошлого века.
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Комментарии
США , Азия , В мире , Дональд Трамп , Bloomberg , Гонконг , Китай
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