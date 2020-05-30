Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова прокомментировала протесты в США: «ужас и оторопь» 

Аргументы Недели 55 минут назад
Захарова прокомментировала протесты в США
Фото: РИА Новости
Кадры с мест массовых беспорядков в Соединенных Штатах вызывают "ужас и оторопь", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, происходящее в стране является "национальной трагедией".
Захарова отметила, что испытывает "чувство сострадания к народу, который раздираем такими жуткими противоречиями", и искренне сопереживает гражданам США.
"Лидерство в правочеловеческой сфере, которое они сами себе приписали, оказалось не лидерством", — подчеркнула представитель МИДа в прямом эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".
Возмущение по поводу смерти Джорджа Флойда, которого на глазах у толпы задушил коленом сотрудник полиции Миннеаполиса, вызвало протесты в городах США.
Видео дня. Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях
Аргументы Недели: последние новости
Трамп защитил Россию от CNN Трамп защитил Россию от CNN Предсказавший президентство Дональда Трампа эксперт дал прогноз на новые выборы Предсказавший президентство Дональда Трампа эксперт дал прогноз на новые выборы Байден наехал на Зеленского Байден наехал на Зеленского
США , Политика , Мария Захарова , МИД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
«Торжество смерти»: Невзоров об акции «Бессмертный полк»
«Торжество смерти»: Невзоров об акции «Бессмертный полк»
«Достал и засунул каждому в рот»
«Достал и засунул каждому в рот»
Надгробия русского криминала
Надгробия русского криминала
Видео
LIVE: Илон Маск запустил людей в космос
LIVE: Илон Маск запустил людей в космос
Наука и техника Наука
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
00:58
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
01:09
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
Перехват бомбардировщиков США у границ России попал на видео
00:59
Перехват бомбардировщиков США у границ России попал на видео
Россияне устроили давку из-за дешевых кастрюль и попали на видео
Россияне устроили давку из-за дешевых кастрюль и попали на видео
Нападение на инкассаторов попало на видео
00:23
Нападение на инкассаторов попало на видео
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
00:48
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
Оружие Армия
Россия и коронавирус рассорили Европу и США
00:35
Россия и коронавирус рассорили Европу и США
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение