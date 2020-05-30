Захарова прокомментировала протесты в США

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Захарова отметила, что испытывает "чувство сострадания к народу, который раздираем такими жуткими противоречиями", и искренне сопереживает гражданам США.

"Лидерство в правочеловеческой сфере, которое они сами себе приписали, оказалось не лидерством", — подчеркнула представитель МИДа в прямом эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

Возмущение по поводу смерти Джорджа Флойда, которого на глазах у толпы задушил коленом сотрудник полиции Миннеаполиса, вызвало протесты в городах США.