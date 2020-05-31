Видео зачистки Миннеаполиса попало в Сеть

Подразделения Национальной гвардии Миннесоты в субботу вечером приступили к зачистке ряда улиц Миннеаполиса , где ранее из-за беспорядков был введен комендантский час, сообщают местные жители в соцсетях.

В частности, на видео, которое в Twitter опубликовала пользователь @TKerssen, видно, как по улице идут несколько военнослужащих, которые приказывают всем зайти в свои дома. Увидев, что несколько человек, в том числе и автор записи, не уходят внутрь, военнослужащие делают по ним несколько выстрелов, вынуждая тех скрыться в доме. Позднее становится ясно, что стрельба велась патронами с краской.

Share widely: National guard and MPD sweeping our residential street. Shooting paint canisters at us on our own front porch. Yelling «light em up» #JusticeForGeorgeFloyd #JusticeForGeorge #BlackLivesMatter pic.twitter.com/bW48imyt55— Tanya Kerssen (@tkerssen) May 31, 2020

Автор публикации уточняет, что съемка была сделана в районе Уиттиер в Миннеаполисе.

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею.

Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Флойд умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

Протестующие в Миннеаполисе второй день подряд игнорируют распоряжение властей о введении комендантского часа, передает корреспондент РИА Новости.