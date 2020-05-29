Неизбежный коллапс: CША могут остаться без нефти

Американцы оказались на пороге рекордного обрушения нефтедобычи. Число газовых и нефтяных буровых установок в стране упало до исторического минимума, компании массово подают на банкротство и приостанавливают работу. В итоге США могут лишиться трети сланцевой отрасли. На восстановление потребуются долгие годы. О том, почему коллапс был неизбежен, — в материале РИА Новости.

Рекордное сокращение буровых

В 2019 году американцы вырвались в лидеры по нефтедобыче, опередив Россию Саудовскую Аравию , — помогла сланцевая нефть. Впервые за 70 лет США стали нетто-экспортером черного золота.

"Нефтяная промышленность способна преподносить сюрпризы — сланцевая революция перевернула с ног на голову цены на нефть, производство и торговые потоки", — заявил тогда бывший советник по энергетике президента Джорджа Буша — младшего и глава консалтинговой компании Rapidan Energy Боб Макнелли.

Но сланцевой отрасли предсказывали резкое замедление: за рекорды пришлось расплачиваться истощением скважин, огромными затратами на инфраструктуру и нехваткой капиталовложений.

Предполагали, что проблемы возникнут в 2021-м, однако ударила пандемия коронавируса. Рухнул спрос на энергоносители, обвалились нефтяные котировки. Пострадали в первую очередь сланцевики, влезшие в долги и испытывающие острую нехватку инвестиций.

В конце мая нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes сообщила: количество действующих нефтегазовых буровых установок в США сократилось до минимума за всю историю наблюдений. В строю всего 318, тогда как год назад было 983.

Потеряют треть добычи

По прогнозу ShaleProfile Analytics, США недосчитаются трети сланцевой нефтедобычи.

Кризис обострил одну из главных проблем отрасли — быстрое истощение скважин из-за особенностей технологии. Вскоре после завершения бурения добыча на сланцевых месторождениях падает и о былой производительности речи уже не идет. Чтобы это компенсировать, постоянно нужны новые скважины. Но в нынешней ситуации это просто невозможно: компании массово подают на банкротство.

По данным Haynes & Boone, с начала года процедуру банкротства запустили 17 производителей с совокупным долгом порядка 14 миллиардов долларов.

В их числе один из крупнейших сланцевиков Whiting Petroleum, такие гиганты, как California Resources и Chesapeake Enеrgy. В конце мая документы в суд по делам о банкротстве в Хьюстоне подала и компания Unit.

Согласно исследованию Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа, даже в относительно "дешевом" сланцевом бассейне Permian в Западном Техасе для рентабельности нужна нефть в среднем по 49 долларов за баррель. Как предсказывает ФРБ, при 40 долларах в течение года выживут только 15% производителей.

А подорожания, способного спасти сланцевиков, не предвидится.

По прогнозу Управления энергетической информации США (EIA), средняя цена Brent в 2020 году составит 34,13 доллара и 45,62 в 2021-м, а западно-техасской WTI — 30,10 в этом году и 43,31 — в следующем.

Годы на восстановление

В результате, по оценкам аналитиков, сланцевая добыча в США может опуститься ниже пяти миллионов баррелей в сутки. По информации The Wall Street Journal, 15 крупнейших сланцевых компаний страны порезали бюджеты на разработку новых месторождений в среднем на 48 процентов. Вернуться к прежним объемам производства в условиях падения спроса, вызванного пандемией, они не смогут. "Вероятнее всего, пройдут годы, прежде чем они вновь достигнут того же уровня, если это вообще когда-нибудь произойдет", — констатирует издание.

Так что американцы могут лишиться с таким трудом достигнутого лидерства. И у них "не так много инструментов", чтобы этого не допустить, отмечают эксперты.

"Почти гарантированно Америка утратит первое место в этом году, — заявил CNBC аналитик товарных рынков Emirates NBD Эдвард Белл. — И произойдет это, вероятно, намного быстрее, чем мы ожидаем".

"Пандемия коронавируса разрушила нефтяную промышленность, вызвав быстрое и беспрецедентное снижение спроса на бензин, авиационное и дизельное топливо. Добавьте к этому "эпическую ценовую войну" между Россией и Саудовской Аравией и огромные долги на балансах американских нефтяных компаний", — указывают аналитики Bloomberg Intelligence.

Вдобавок ко всему американские сланцевики могут стать легкой добычей для "охотников за поглощениями". Главная угроза исходит от Китая с его оживающей экономикой и интересом к подешевевшим зарубежным активам.

Средняя цена американских нефтяных месторождений снизилась вдвое по сравнению с временами, когда баррель стоил 60 долларов: с 42 тысяч до 20 тысяч долларов. И в Вашингтоне очень опасаются китайского вторжения в разрушенный энергетический сектор.

"Перспектива приобретения враждебными странами проблемных сланцевых компаний в Техасе и не только — серьезная проблема для национальной безопасности", — утверждают техасские нефтяные регуляторы.

И хотя прямое поглощение китайцами маловероятно — этого не допустит правительство, есть обходные пути. Например, приобретение части нестратегических активов или создание совместных предприятий.