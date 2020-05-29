Цукерберг осудил планы Трампа закрутить гайки для соцсетей

Глава американской компании Facebook ("Фейсбук") Марк Цукерберг не поддерживает ужесточение в США контроля над деятельностью соцсетей, которое может привести к их цензуре. Об этом он заявил в интервью журналистам телеканала "Фокс ньюс", которые было показано полностью в четверг.

Цукерберга попросили прокомментировать сообщения о том, что президент США Дональд Трамп намерен подписать указ о регулировании работы соцсетей. Одной из причин этого якобы является убежденность действующей администрации США в том, что технологические компании, являющиеся операторами популярных интернет-платформ, необоснованно блокируют материалы в поддержку традиционных ценностей.

"Мне нужно понять, что именно намереваются сделать, — ответил Цукерберг. — В целом решение властей подвергать цензуре какую-либо платформу

не кажется мне правильной реакцией". Цукерберг констатировал, что сотрудникам соцсетей нередко "приходится находить баланс", поскольку их критикуют одновременно и за блокирование тех или иных материалов, и за то, что они этого не делают.

Трамп в среду публично пригрозил перейти к более жесткому регулированию деятельности соцсетей в США, если они продолжат "заглушать голоса консерваторов". Такое заявление он сделал после того, как одно из его сообщений в "Твиттере" было отмечено специальным знаком, предупреждающим читателей, что информация, содержащаяся в записи, может быть недостоверной и требует дополнительной проверки. Таким образом социальная сеть отреагировала на высказывания президента о том, что демократы, рассылая жителям ряда штатов бюллетени для голосования по почте на предстоящих в ноябре президентских выборах, пытаются создать условия для махинаций.

23 мая газета "Уолл-стрит джорнэл" сообщила, что администрация Трампа изучает возможность формирования комиссии, которая будет выявлять случаи необоснованного блокирования материалов в поддержку традиционных ценностей в соцсетях. По информации ее источников, это обусловлено тем, что в Белом доме обеспокоены "левым уклоном" технологических компаний.