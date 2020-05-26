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Из-за коронавируса американские города наводнили агрессивные крысы 

Российская Газета и ещё 4 1 час назад
Пандемия сделала крыс агрессивнее
Фото: Reuters
Из-за коронавируса в США крысы стали более агрессивными. Специалисты связывают это с закрытием ресторанов и других предприятий. Отходы — основная пища для крыс. Введенные ограничительные меры привели к уменьшению количества пищи. Грызунам приходится искать новые источники пропитания.
"Крысы становятся агрессивными не по отношению к людям, а друг к другу", — прокомментировал происходящее ратолог Боб Корриган. По его словам, в Нью-Йорке есть определенные колонии крыс, которые на протяжении нескольких сотен поколений зависели от отходов местных ресторанов.
В Чикаго грызуны начали смело искать еду даже в дневное время, при этом преодолевая большие расстояния, пишет газета The New York Times.
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США , В мире , Другое , Происшествия , New York Times
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