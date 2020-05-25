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Города США атаковали оголодавшие на карантине крысы 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Города США атаковали оголодавшие на карантине крысы
Фото: Reuters
В Соединенных Штатах крысы стали более активными и агрессивными на фоне пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
"Крысы становятся агрессивными не по отношению к людям, а друг к другу", — рассказал ратолог Бобби Корриган.
Специалисты связывают такое поведение грызунов с закрытием или ограничением работы общепитов и других коммерческих предприятий, отходы от которых являются основным источником пропитания для крыс.
Данная проблема коснулась многих американских городов. В частности, в Чикаго крысы начали искать еду даже в дневное время, проделывая при этом большие расстояния.
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США , В мире , Происшествия
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