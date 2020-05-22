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Вашингтон начал новую холодную войну против Пекина 

News.ru 20 минут назад
Китай отобрал у России звание главного соперника США
Фото: Sascha Steinach/www.imago-images.de/Global Look Press
Белый дом опубликовал новый «Стратегический подход США к Китайской Народной Республике». Риторика, использованная в документе, дала некоторым экспертам повод заключить, что Вашингтон объявил начало новой «холодной войны» с Китаем, ведь противостояние с Пекином сегодня становится для Америки важнее, чем сдерживание России.
Новая стратегия США в отношении Китая с первых страниц обозначает коренной разворот в подходе Вашингтона. С момента установления дипломатических отношений в 1979 году Соединённые Штаты надеялись, что капиталистические реформы в экономике выведут Китай на путь открытых, демократических государств. Вместо этого, сказано в документе, Пекин решил изменить мировой порядок в свою пользу, поэтому и США вынуждены поменять свой курс.
Коммунистическая партия Китая расширяет своё экономическое, политическое и военное влияние, чтобы принудить другие государства к молчаливому согласию. Это вредит американским интересам и подрывает суверенитет и достоинство стран и индивидуумов по всему миру, — говорится в американской стратегии.
В документе упомянуты не только попытки Пекина «с помощью принуждения» построить региональные альянсы, но и усилия США по формированию «партнёрства на основе разделяемых принципов свободного и открытого порядка». Эти формулировки напоминают о временах «холодной войны» и разделения мира на два противоборствующих лагеря.
Учитывая стратегический выбор, который делает руководство Китая, Соединенные Штаты теперь признают и принимают отношения с КНР так, как Коммунистическая партия Китая всегда понимала их: как противостояние двух великих держав, — констатируется в стратегии.
Часть экспертов считает, что началу «холодной войны» между США и Китаем не помешают их тесные экономические связи, так как даже идеологически мотивированный СССР торговал с капиталистическими странами, на которые приходилось до 30% его товарного обмена с внешним миром.
Однако другие аналитики полагают, что нельзя подвести нынешние отношения Вашингтона и Пекина под термин «холодная война». Генеральный директор Российского Совета по Международным Делам Андрей Кортунов в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что «холодная война» — довольно специфическое явление, относящееся к XX веку. Конечно, можно сказать, что в некоторых аспектах нынешняя ситуация напоминает то, что происходило между США и СССР, но между Пекином и Вашингтоном сегодня нет идеологического противостояния, напоминает эксперт:
Мир усложнился. Сейчас есть негосударственные игроки в международных делах, есть такое явление, как обширная китайская диаспора в США. Да и сами Соединённые Штаты расколоты по очень многим параметрам, нет единства мнений, в том числе в отношении того, как строить отношения с Китаем. И после президентских выборов американский подход к КНР может измениться. Так что можно говорить об усилении конфронтации, о выходе экономического соперничества на политический и военно-стратегический уровень, но не о «холодной войне».
Хорошие новости для России состоят в том, что Пекин вытесняет Москву с поста главного соперника Америки.
Тактически Россия может быть для Соединённых Штатов более опасным противником, потому что, как считают многие в США, Москва ведёт более агрессивную, более рискованную политику в регионах, создавая больше проблем, — добавил Андрей Кортунов. — Но в качестве настоящего противника Китай сейчас воспринимается Вашингтоном более серьёзно. Мы видим, что в СМИ, в политической риторике, в массовом сознании идёт постепенное замещение Москвы Пекином.
Отношения США и Китая начали портиться с приходом к власти Дональда Трампа и началом торговой войны. Хотя американский президент не раз положительно отзывался о коллеге Си Цзиньпине, начало пандемии коронавируса положило конец попыткам наладить отношения двух держав. В преддверии президентских выборов Трамп решил, что в его интересах переложить ответственность за возникновение глобальной эпидемии на Пекин и Всемирную организацию здравоохранения. Тем более, что американские избиратели в большинстве своём негативно относятся к Китаю, а значит, поддержат такую политику.
Американские эксперты считают новую стратегию Вашингтона результатом неправильно считанных посылов руководства КНР. Доцент политической экономики в Калифорнийском университете Сан-Диего Виктор Ши обращает внимание, что речи председателя КНР Си Цзиньпина на международных площадках сфокусированы на сотрудничестве, взаимопомощи и диалоге между Китаем и другими странами. Его послания, ориентированные на самих китайцев, действительно представляют США как опасного и воинственно настроенного соперника. Но по мнению исследователя, Вашингтону не стоит воспринимать внутреннюю китайскую пропаганду слишком буквально. В интересы Пекина не входит начало новой «холодной войны». Не сыграет это на руку и США, полагают многие аналитики.
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Комментарии
США , Азия , В мире , Статьи , Си Цзиньпин , Андрей Кортунов , Дональд Трамп , ВОЗ , Китай
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