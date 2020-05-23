Россия раскритиковала США за грант на «разоблачение» РФ

Российское посольство в США прокомментировало конкурс Госдепа на грант в 250 тыс. долларов за «разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения».

Конкурс объявлен в четверг. Для победы участвующие организации должны представить «отчет о российских и советских пропагандистских кампаниях в области здравоохранения», передает ТАСС.

Как заявило посольство, такие действия США «раскрывают истинные настроения, помыслы и образ мышления партнеров из Госдепа». Указывается, что даже в период борьбы с коронавирусом, когда необходимо «сплотиться», США продолжают «поиск внешнего врага», на которого можно «возложить вину» за «недоработки» американских властей.

Посольство заявило, что «уже можно предугадать, кто получит грант», так как «все эти НПО хорошо известны», а «главным объектом» их «расследования» станут RT и Sputnik, которые «якобы призывали „не мыть руки“ (это фейкньюс)».

Российские дипломаты подчеркнули, что можно отмыть руки от коронавируса, но не от русофобии. Посольство задало риторический вопрос: «Не полезнее было бы направить эти 250 тыс. долларов на помощь нуждающимся странам, на спасение чьих-то жизней?».

Как заявила российская сторона, «влиятельные русофобские силы в Вашингтоне никогда не прекращают деструктивной деятельности», работают «по своей программе, не обращая внимания на сигналы, исходящие от главы собственного государства».

Указывается, что президенты России и США Владимир Путин Дональд Трамп «акцентировали историческую значимость союзнических отношений» накануне Дня Победы и «дали позитивную оценку двустороннему сотрудничеству» в борьбе против коронавируса, страны «обменялись грузами необходимой помощи». Подчеркивается, что Россия «принимаем это содействие с благодарностью, без политизации».

Напомним, глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Россия и Китай якобы используют сложившуюся из-за коронавируса ситуацию для продвижения собственных интересов.