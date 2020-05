«Украинский случай» в американской президентской гонке 

Еще в марте, когда коронавирусная истерия только начиналась, Джо Байден стал безусловным фаворитом в президентских праймериз от демократов, Дональд Трамп заявил, что «украинский кейс» станет главной проблемой президентской кампании. А именно дела бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера в Украине : «Я буду поднимать это все время, потому что не вижу никакого выхода… Я не верю, что они смогут ответить на эти вопросы» (из интервью Трампа ведущему Fox News Шону Хэннитиву). Демократы насторожились и начали развивать тему российского вмешательства в это «кейс»: «Я обеспокоен тем, что в Сенате, похоже, вновь проявился интерес к продвижению этих фальшивых русских нарративов путем использования их следственных полномочий» ( Адам Шифф , председатель комитета по разведке Палаты Представителей).

Пандемия несколько снизила темп республиканских действий, но до президентских выборов остается меньше полугода, так что их явно пора активировать. Что и произошло на украинском поле. Основной игрок остался там тот же — народный депутат Андрей Деркач

13 мая он атаковал Национальное Антикоррупционное Бюро Украины (НАБУ), обвинив его директора Артема Сытника в работе на Соединенные Штаты , то есть в государственной измене, шпионаже, нарушении неприкосновенности частной жизни — всего по семи статьям Уголовного Кодекса. Особо в письме отмечаются «противоправные действия по поддержке вице-президента Д. Байдена» и «дискредитация в то время кандидата в президенты США Д. Трампа». Причем направлено это письмо в адрес не только Генерального прокурора Ирины Венедиктовой и ее заместителя, руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого (что соответствует правилам), но и в отдел внутренних расследований Управления внутреннего контроля НАБУ старшему детективу Руслана Сафроняка.

Цель такого письма ясна. Посольство США в Украине — это «ячейка демократов» в американской внешней политике, и Деркач пытается купировать доступ демократов к самой большой базе серьезного компромата на верхний слой украинской элиты. И купировать явно в интересах республиканцев.

Потому что спустя неделю, 19 мая, он провел в агентстве «Интерфакс» большую пресс-конференцию, где «обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдана на пятого президента Украины Петра Порошенко » и «о фактах международной коррупции и госизмены на высшем государственном уровне».

Первая тема записей касалась получения «$ 1 миллиарда в обмен на сохранение схем «Burisma» и международной коррупции». Вторая — развала парламентской коалиции в 2016 году и, наконец, третья — влияния Байдена на формирование наблюдательных советов крупных государственных предприятий.

Темы продуманы очень тщательно и с расчетом на эмоциональную реакцию: грандиозные зарплаты членов набсоветов давно раздражают украинское общественное сознание, а доклад «от Порошенко к Байдену» о том, что «Мы проголосовали за 100% тарифы, несмотря на то что МВФ ожидал только на 75%» — тоже вызывает однозначную общественную реакцию.

В Украине «пленки Деркача» вызвали оживленную и гневную виртуальную реакцию, но в реале все течет как-то вяло. Генпрокурор Венедиктова, конечно, завела дело «о госизмене», но на Порошенко их висит уже два десятка: так что новое — это не более, чем «экспонат в коллекции». А вот президент Зеленский, в многочасовой пресс-конференции 20 мая, как-то отмахнулся от этой темы: «к правоохранителям, к правоохранителям…».

Но вообще-то создается впечатление, что не на Украину все это и рассчитано. В преамбуле к «записям» Деркач делает ударение на том, что «первая тема — один миллиард долларов американских налогоплательщиков в обмен в обмен на сохранение схем Бурисмы и международной коррупции». То есть, Андрей Деркач бьет по самому больному месту американского электората — по карману.

Кроме того, следует признать: американцы во имя своих интересов могут расшибить голову любому, но предпочитают делать это по правилам, в число которых не входит столь ненавидимая ими «коррупция». Даже если она маскируется словами «конфликт интересов».

И первая американская реакция уже имеет место. Не обильная, но на достаточно высоком уровне, включая «The Washington Post». Правда, американские медиа, в своей массе склонные к демократам, преимущественно обсуждают вопрос «Так откуда взялись записи и что они показывают?».

Сам Деркач рассказал, что записи ему передали журналисты расследователи и, по по словам которых, их делал лично Порошенко. Версий теперь может быть много: источник такого компромата может быть как «из-за поребрика», так и «из-за Большой Лужи». Демократическая пресса США склоняется, естественно, к «поребрику»-России. Но суть-то не в этом.

А в том, что «часть большого коррупционного пазла, который мы вместе с коллегами и депутатами, экспертами, журналистами собираем на протяжении многих месяцев» (А. Деркач) официально и авторизировано вброшена в информационное пространство, и в том, как им воспользуется Трамп.

А у него эксцесс уже заметили. Сам президент молчит, но его друг, адвокат и главный специалист по «украинскому кейсу» Руди Джулиани уже прокомментировал: «Просто верхушка айсберга». Да и сын Трампа, Дональд-младший, отреагировал в своем Твиттере (5 миллионов читателей): Yikes! This is not a «perfect conversation» (Хлоп! Это не «идеальный разговор»). И разместил фрагмент «пленок»: именно тот, где Порошенко докладывает вице-президенту США о «перевыполнении плана по тарифам», 100% вместо 75-ти.

И вопрос в том, как республиканцы используют этот материал. Четыре года назад Трамп умел это делать. Сумеет ли сейчас? И что за это будет Украине? …