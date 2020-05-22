Президент США Дональд Трамп заявил, что власти не будут вводить строгие ограничительные меры и откажутся закрывать страну в случае, если осенью произойдет вторая волна пандемии нового коронавируса. Об этом он рассказал в ходе встречи с журналистами, пишет The Hill.

Он заявил, что вторая волна коронавируса произойдет с очень большой вероятностью. «Это стандарт. И мы собираемся гасить огонь. Мы не собираемся закрывать страну», — сказал президент.

Трамп также выразил уверенность, что страна сможет сдержать будущие вспышки инфекции. «Будь то тлеющие угли или пламя, мы его потушим, но мы не закроем нашу страну», — заявил он.

В апреле несколько штатов США на фоне пандемии коронавируса пошли на беспрецедентные шаги и установили пункты контроля на своих границах, фактически закрыв их. Например, во Флориде и Техасе патрульные требовали от всех пребывающих в штат американцев, которые не проживают в нем, подписать обязательство пройти 14-дневный карантин, а также предоставить адрес места, где они планируют остановиться.

На этой неделе все американские штаты сообщили о готовности ослабить ограничительные меры, введенные из-за коронавируса. Некоторым предприятиям разрешили возобновить производство для того, чтобы люди смогли вернуться на рабочие места. Решения приняты несмотря на рост числа заболеваний в Аризоне, Северной Каролине, Техасе.