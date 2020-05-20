Описаны ужины Помпео за счет налогоплательщиков

Госсекретарь США Майк Помпео вместе со своей женой Сьюзен с 2018 года регулярно устраивал роскошные ужины, на которые приглашали богатейших бизнесменов, судей Верховного суда и политических тяжеловесов. Они получили название «ужины Мэдисона» в честь четвертого президента США и пятого госсекретаря страны Джеймса Мэдисона, который любил собирать у себя политических деятелей и интеллектуалов, описывается в расследовании NBC News.

Источники в Госдепартаменте рассказали, что ужины Помпео устраивал не на свои личные средства, а на деньги налогоплательщиков. По данным расследователей, с 2018 года госсекретарь США организовал не менее 20 «ужинов Мэдисона», на которых побывали около 500 человек. Порядка 29 процентов приглашенных были бизнесменами, примерно столько же политиков и членов правительства, четверть гостей — представители медиа и сферы развлечений, и только 14 процентов — дипломаты или чиновники из других стран.

Сенатор США от штата Нью-Джерси Роберт Менендез заявил, что его беспокоят сообщения о том, что Помпео, возможно, использовал средства налогоплательщиков для проведения мероприятий, не имеющих ничего общего с внешней политикой. При этом пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортэгус назвала ужины возможностью обсудить сложные вопросы внешней политики с учеными, предпринимателями, дипломатами и журналистами. Она добавила, что Помпео «много получил» от этих встреч.

Современные «ужины Мэдисона», как правило, начинаются в 18:00 и завершаются в 21:00. Гостей сначала угощают коктейлями, затем подают основные блюда. На одном из последних мероприятий в январе, в разгар обострения отношений США и Ирана, Помпео и его жена принимали у себя посла Саудовской Аравии в Вашингтоне принцессу Раму бинт Бандар, генерального директора компании Raytheon Томаса Кеннеди, советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена , ведущего Fox News Брайана Килмида.