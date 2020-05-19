Россия избрана в исполком ВОЗ 

Россию избрали одним из 10 новых членов исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения, сообщает «Интерфакс».
Исполком ВОЗ состоит из 34 представителей разных стран. Срок их полномочий составляет три года.
Наравне с Россией в число новых членов исполкома вошли: Ботсвана, Великобритания, Гана, Гвинея-Биссау, Индия, Колумбия, Мадагаскар, Оман и Республика Корея.
Представитель Украины заявил, что его страна решила «не блокировать консенсус в нынешних уникальных обстоятельствах». Вместе с тем он отметил, что Украина не ассоциирует себя с консенсусом по поводу кандидатуры Российской Федерации, передает ТАСС.
Избрание состоялось в ходе 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Главная тема дискуссии — проблематика борьбы с коронавирусом. Евросоюз обещал поддержать усилия ВОЗ на этом направлении, пишет РИА Новости. Представитель Еврокомиссии призвала к международной солидарности для поиска общих путей решения проблемы. Таким образом она прокомментировала угрозы США прекратить финансирование ВОЗ и пересмотреть свое членство в этой организации. По словам президента США Трампа, его администрация провела расследование неудачного реагирования ВОЗ на пандемию коронавируса.