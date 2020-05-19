Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия избрана в исполком ВОЗ 

BFM.RU 21 минуту назад
Россию избрали одним из 10 новых членов исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения, сообщает «Интерфакс».
Исполком ВОЗ состоит из 34 представителей разных стран. Срок их полномочий составляет три года.
Наравне с Россией в число новых членов исполкома вошли: Ботсвана, Великобритания, Гана, Гвинея-Биссау, Индия, Колумбия, Мадагаскар, Оман и Республика Корея.
Представитель Украины заявил, что его страна решила «не блокировать консенсус в нынешних уникальных обстоятельствах». Вместе с тем он отметил, что Украина не ассоциирует себя с консенсусом по поводу кандидатуры Российской Федерации, передает ТАСС.
Избрание состоялось в ходе 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Главная тема дискуссии — проблематика борьбы с коронавирусом. Евросоюз обещал поддержать усилия ВОЗ на этом направлении, пишет РИА Новости. Представитель Еврокомиссии призвала к международной солидарности для поиска общих путей решения проблемы. Таким образом она прокомментировала угрозы США прекратить финансирование ВОЗ и пересмотреть свое членство в этой организации. По словам президента США Трампа, его администрация провела расследование неудачного реагирования ВОЗ на пандемию коронавируса.
Видео дня. Фейковый депутат решает городские проблемы
BFM.RU: последние новости
Предназначенные для перепродажи аппараты ИВЛ купили у Росрезерва? Предназначенные для перепродажи аппараты ИВЛ купили у Росрезерва? Заявление главы французской Sanofi спровоцировало волну протестов во Франции Заявление главы французской Sanofi спровоцировало волну протестов во Франции Apple отказалась предоставлять властям США постоянный доступ к данным пользователей своих устройств Apple отказалась предоставлять властям США постоянный доступ к данным пользователей своих устройств
Комментарии
США , Украина , ЕС , ВОЗ , Еврокомиссия , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Интерфакс , Ботсвана , Гана , Индия , Колумбия , Южная Корея , Мадагаскар , Оман , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
В метро перестали покупать маски
В метро перестали покупать маски
«Тогда еще не было груди»: Семенович показала старое фото
«Тогда еще не было груди»: Семенович показала старое фото
Прикованная к постели москвичка снова получила штраф
Прикованная к постели москвичка снова получила штраф
«Не слишком ли откровенно?»: супругу Малинина осудили
«Не слишком ли откровенно?»: супругу Малинина осудили
Видео
Серьезная авария в Петербурге попала на видео
00:36
Серьезная авария в Петербурге попала на видео
Опубликовано видео со странным существом в консервах
00:42
Опубликовано видео со странным существом в консервах
Опубликовано видео дезинфекции Киевского вокзала
00:39
Опубликовано видео дезинфекции Киевского вокзала
Опубликовано видео тарана автобуса в Иванове
00:17
Опубликовано видео тарана автобуса в Иванове
Опубликовано видео падения парашютистов с неисправным парашютом
00:32
Опубликовано видео падения парашютистов с неисправным парашютом
Страус пробежался за велосипедистом и попал на видео
00:10
Страус пробежался за велосипедистом и попал на видео
Опубликовано видео попавшегося на браконьерстве мэра
01:12
Опубликовано видео попавшегося на браконьерстве мэра
Происшествия
Вылечившийся от COVID-19 Мишустин обратился к врачам
00:33
Вылечившийся от COVID-19 Мишустин обратился к врачам
Политика
Опубликовано видео полевого госпиталя в Красноярском крае
01:27
Опубликовано видео полевого госпиталя в Красноярском крае
Армия
Опубликовано видео ЗРПК «Панцирь-С1» на улицах Триполи
02:07
Опубликовано видео ЗРПК «Панцирь-С1» на улицах Триполи
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение