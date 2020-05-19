Россия избрана в исполком ВОЗ 

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Исполком ВОЗ состоит из 34 представителей разных стран. Срок их полномочий составляет три года.

Представитель Украины заявил, что его страна решила «не блокировать консенсус в нынешних уникальных обстоятельствах». Вместе с тем он отметил, что Украина не ассоциирует себя с консенсусом по поводу кандидатуры Российской Федерации, передает ТАСС.