Прощай, оружие: COVID-19 обнуляет бюджет Пентагона

Усилия правительства США по спасению экономики страны от кризиса, выразившиеся в выделении средств в объеме $3 трлн, вызывают сильное беспокойство в Пентагоне. По мнению американских военных, такие затраты приведут к сокращению расходов на оборону. Как Пентагон планирует работать в ситуации дефицита поступлений, — в материале «Газеты.Ru».

Растущий дефицит федерального бюджета, полагают в Пентагоне, может привести к обвальному сокращению расходов на оборону и поставить под угрозу такие масштабные и значимые проекты, как восстановление национального арсенала ядерного оружия, пишет Military Times.

Министр обороны США Марк Эспер утверждает, что внезапный всплеск расходов федерального бюджета в целях поддержания разрушенной коронавирусом экономики Америки приближает Пентагон к той точке, где ему поневоле придется отказаться от старого вооружения ввиду истечения его сроков службы, а вместо оснащения вооруженных сил перспективными системами только туго затянуть пояс.

Складывающаяся ситуация также вызывает определенную конфронтацию военного ведомства с конгрессом по поводу того, каким образом подобная ситуация будет разрешена. Предыдущие попытки американского минобороны списать устаревшее вооружение, а также предпринять и другие действия по экономии средств, к примеру, закрыть недостаточно используемые военные базы, встретили немалое сопротивление американских законодателей.

В год президентских выборов эта борьба может продолжаться до 2021 года. Если победит потенциальный кандидат от Демократической партии США Джо Байден , темпы сокращения расходов на оборону могут ускориться, поскольку Байден, скорее всего, пойдет по традиционному демократическому пути, уделяя меньше внимания наращиванию обороноспособности и военной мощи американского государства.

После того как конгресс США утвердил четыре программы по поддержанию экономики страны, подвергнутой вирусному шоку, дефицит бюджета (то есть разрыв между тем, что правительство США тратит, и тем, что оно собирает в виде налогов) достигнет в этом году рекордных $3,7 трлн, согласно данным бюджетного управления конгресса. К концу бюджетного года в сентябре государственный долг (то есть накопленный годовой дефицит) может составить 101% американского ВВП.

Республиканец Кен Калверт из Калифорнии, входящий в подкомитет по защите ассигнований палаты представителей, утверждает, что оборонные бюджеты были напряженными еще до незапланированного всплеска дефицита в этом году.

«Нет сомнений в том, что давление будет только возрастать сейчас для всех сегментов нашего федерального бюджета, включая и оборону», — сказал Калверт.

Для высшего руководящего состава вооруженных сил США подобный финансовый кризис создает реальную угрозу, которая может подорвать то, что они считают имеющим решающее значение для национальной безопасности США.

Одним из ярких примеров этого является план Белого дома Дональда Трампа , унаследованный от администрации Барака Обамы , заключающийся в тратах сотен миллиардов долларов на замену всех основных элементов ядерного оружейного комплекса: от некоторых боеголовок, разработанных и изготовленных министерством энергетики , до бомбардировщиков, атомных ракетных подводных лодок и межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования, которые будут доставлять заряды до объектов поражения.

До настоящего времени в конгрессе США был достигнут консенсус в поддержку этой программы ядерной модернизации, которая включает замену устаревших систем связи и автоматизированных систем боевого управления, которые отвечают за управление компонентами стратегических ядерных сил. В прошлом году некоторые демократы в палате представителей пытались заблокировать финансирование разработки межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения, идущей на замену МБР Minuteman III, но в конечном итоге они сдались, и этот проект выжил.

Ядерная модернизация является «жирной» целью для американских экономистов. Специалист по обороне в Американском институте предпринимательства Маккензи Иглен предвидит возможность призывов некоторых членов конгресса сократить планируемый боевой состав атомных ракетных подводных лодок класса Columbia с 12 единиц до, возможно, девяти. Военно-морские силы США оценили общую стоимость подобной программы в $110 млрд, а каждую лодку — в $6,6 млрд

Несколько лет назад ВМС США согласились с двухлетней задержкой в реализации программы Columbia, и, согласно отчету службы исследований конгресса США прошлого месяца, первая субмарина теперь должна быть введена в боевой состав флота в 2031 году. Численность атомных ракетных подводных лодок упадет до 10 на протяжении большей части 2030-х годов, так как нынешний флот субмарин класса «Огайо» будет в плановом порядке выводиться из боевого состава ВМС, списываться и отправляться на разделку.

Марк Эспер утверждает, что ядерная модернизация по цене, приближающейся к $1 трлн, слишком важна, чтобы ее откладывать даже в условиях экономического кризиса.

«Мы не собираемся рисковать стратегическим сдерживающим фактором», — заявил он 5 мая на пресс-конференции в Пентагоне, имея в виду общий ядерный арсенал, заявленная цель которого состоит в предотвращении ракетно-ядерного удара по США или их союзникам.

«Я склонен не рисковать ни одной из программ модернизации. Более того, нам нужно реанимировать в сфере ядерного оружейного комплекса и часть более ранних программ», — добавил он.

Но другие американские политики, в том числе и сторонники ядерной модернизации, говорят, что это очевидная цель для предстоящих сокращений расходов на оборону.

Бюджетное управление конгресса США подсчитало, что первые 10 лет плана модернизации обойдутся американской казне почти в $500 млрд и что за 30-летний период общая сумма расходов составит $1,2 трлн, включая в том числе и затраты на поддержание в боевой готовности нынешних стратегических ядерных сил.

В целом, предлагаемый администрацией Дональда Трампа бюджет на ядерное оружие на 2021 финансовый год приближается к $46 млрд

«Будет соблазн сократить такие важные программы из-за триллиона долларов, который заимствуется для стимулирования экономики после пандемии коронавируса», — сказал президент Центра политики безопасности Фред Флитц.

В то же время он поддерживает полное восстановление ядерного оружейного комплекса.

Если Марку Эсперу удастся защитить ядерную модернизацию, ему, вероятно, придется преодолеть существенные препятствия на пути ускорения ликвидации более старых программ вооружений, в которых очень многие имеют свои политические интересы.

Даже самые старые самолеты ВВС США имеют своих сильных защитников на Капитолийском холме. Например, сенатор Марта МакСалли , республиканец из Аризоны и бывший пилот ВВС, уже напомнила руководителям ВВС, что она до последнего будет бороться с сокращением числа самолетов-штурмовиков A-10 Warthog. Она сказала, что бюджетное предложение Пентагона на 2021 год «преждевременно выведет из боевого состава» 44 самолета, которые используются для авиационной поддержки сухопутных войск и поступили на вооружение еще в 1970-х годах.

Среди других кандидатов на скорейшее снятие с вооружения или списание — неядерный бомбардировщик B-1 и ударный БЛА MQ-9 Reaper ВВС США. Считается, что Reaper весьма уязвим для средств современной противовоздушной обороны. Другими кандидатами на списание являются боевая машина пехоты Bradley, которая может уступить место боевой машине нового поколения, и некоторые еще более старые военные корабли ВМС.

Перед лицом этого давления многие в конгрессе уже отмахиваются от идеи, что кризис, вызванный коронавирусом, должен привести к замедлению расходов на оборону. Сенатор Роджер Уикер , республиканец из Миссисипи, в штате которого находится крупный судостроительный завод в Паскагуле, выступает за увеличение бюджета Пентагона на $20 млрд

«На фоне $3 трлн, которые мы потратили на нашу экономику, мне кажется, что это относительно немного — $20 млрд, всего $20 млрд, чтобы вернуть нас туда, где мы должны быть и где высшие военные лидеры в нашей стране скажут нам, что мы будем в безопасности», — сказал Уикер на слушаниях на прошлой неделе.

«Современная эпидемия коронавируса — только повод для того, чтобы подумать о необходимости и целесообразности сокращения расходов на оборону ведущими в военном отношении государствами мира», — рассказал «Газете.Ru» экс-первый замначальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ, председатель экспертного совета комитета по обороне Государственной думы генерал-лейтенант Александр Бурутин.

Как считает собеседник издания, глобальные вирусные заболевания человечества, масштабные природные катаклизмы так или иначе вызывают социально-экономические кризисы, которые, в свою очередь, вынуждают многие государства мира пересматривать свои стратегические программы, включая оборонные.

«В подобной обстановке общее сокращение расходов на оборону — процесс вполне объективный», — полагает генерал.

По мнению военачальника, при всех сокращениях бюджетов ведущими (милитаризированными) государствами мира на военные программы традиционно рука поднимается далеко не в первую очередь. Сначала «под раздачу» попадают другие стратегически важные программы, в том числе и социальные.

«Как военным, так и оборонщикам особо не стоит обижаться на свои правительства, так как объективно они страдают в меньшей степени, чем другие государственные институты», — считает Александр Бурутин.

По мнению эксперта, в военной публицистике стало модным иллюстрировать сокращение военных расходов на примере ядерных вооружений. Это проверенная «страшилка» ядерного лобби. Считается, что так легче произвести нужное впечатление на обывателя и несведущих политиков.

«В действительности, при существующем уровне развития ядерного оружия отдельные программы его модернизации несущественно влияют на общее состояние обороноспособности, скорее, это попытка добавить в своих возможностях «наступательности», — поясняет Бурутин.

«В сложившейся обстановке не могу не приветствовать сокращение военных расходов любым государством НАТО и, в первую очередь, США», — добавил генерал.

«При этом меня не сильно пугают многомиллиардные планы США по модернизации ЯО, поскольку отлично понимаю всю бессмысленность этих государственных затрат. Планы России по сохранению ядерной достаточности и стратегического ядерного паритета с США, основанные на гарантированном возмездии, куда более эффективны и значительно менее затратны», — рассказал военачальник.

По мнению собеседника издания, куда как большее впечатление производят планы геополитических противников России по совершенствованию т. н. обычных вооружений, применение которых может иметь глобальный стратегический эффект. Это в первую очередь касается замыслов и идей, основанных на научно-технологических преимуществах в микро— и биоэлектронике.

К ним военачальник относит оружие на перспективных физических принципах, выводимое в космос и информационную среду. Именно оно может оказать катастрофическое воздействие на сознание и психику человека, и это произойдет без каких-либо инфраструктурных разрушений.