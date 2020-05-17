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В США выросли рождаемость детей и количество разводов на фоне пандемии 

News.ru и ещё 2 25 минут назад
В США выросли рождаемость детей и количество разводов
Фото: StockSnap /pixabay.com
Американский профессор университета Невады в Лас-Вегасе Кэтрин Хэртлайн сообщила, что во время пандемии коронавирусной инфекции в Соединённых Штатах увеличилась рождаемость детей, а также количество разводов и случаев конфликтов в семье.
Мы наблюдаем рост количества обращений к ресурсам, необходимым в ситуации семейного насилия, что может свидетельствовать об увеличении числа конфликтов. В то же время, могут быть пары, у которых сейчас есть возможность проводить друг с другом больше времени, и между ними происходит больше телесной близости, — привели слова Кэтрин Хэртлайн в РИА Новости.
Отмечается, что к концу года рождаемость в США может вырасти на 2%.
Ранее NEWS.ru писал, что из-за пандемии коронавирусной инфекции рождаемость в России может опуститься ниже показателей 1990-х годов. За десять лет число россиян может снизиться до 136 миллионов. Также считает протоиерей Димитрий Смирнов, он сообщил, что после пандемии в России «рухнет» рождаемость и увеличится количество абортов.
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Комментарии
США , В мире , Димитрий Смирнов , РИА Новости , Невада
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