В США выросли рождаемость детей и количество разводов

Все новости на карте

Американский профессор университета Невады в Лас-Вегасе Кэтрин Хэртлайн сообщила, что во время пандемии коронавирусной инфекции в Соединённых Штатах увеличилась рождаемость детей, а также количество разводов и случаев конфликтов в семье.

Мы наблюдаем рост количества обращений к ресурсам, необходимым в ситуации семейного насилия, что может свидетельствовать об увеличении числа конфликтов. В то же время, могут быть пары, у которых сейчас есть возможность проводить друг с другом больше времени, и между ними происходит больше телесной близости, — привели слова Кэтрин Хэртлайн в РИА Новости.

Отмечается, что к концу года рождаемость в США может вырасти на 2%.