Американской экономике предсказали стагфляцию 

«В США мы видим финансовую политику военного времени. Госдолг к концу 2020 года приближается к 107% ВВП. Последний раз такой уровень госдолга в штатах был в 1946 году, это было 106%», — заявил академик, передает ТАСС.

По его словам, в США одновременно задействованы три финансовых инструмента — нулевая ставка, количественное смягчение и «вертолетные деньги».

Дынкин полагает, что такая политика проводится в связи с предстоящими президентскими выборами. Она повлечет за собой «клубок проблем», которые могут ухудшить ситуацию экономического спада в случае второй волны эпидемии коронавируса.