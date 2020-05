Человечество предупредили о «ядерной анархии»

Человечество может столкнуться с «ядерной анархией, о которой предупреждал Кеннеди». Об этом немецкий историк Михаэль Штюрмер заявил в статье для Die Welt.

По мнению историка, модель, которая десятилетия сдерживала страны от применения ядерного оружия, начинает разрушаться. И лидерство США, России, Великобритании и Франции в этом вопросе отходит на второй план, так как в клуб ядерных держав вступают Индии и Пакистана, а Северная Корея и Ирана являются претендентами.

«Россия при Владимире Путине все еще разбирает обломки империи, но вновь пытается вернуться в мировую политику», — отметил он.

При этом, по его словам, США «уходят в изоляцию», лишаясь роли лидера, а Китай включился в борьбу за власть.

Историк отметил, что восстановить стратегическое равновесие мешают не только сами мировые державы, но и развитие цифровых технологий, так как сейчас «атаковать можно скрытно».

Также ведется милитаризация космоса и «стук копыт всадников апокалипсиса все слышнее».

«Рамблер» писал, что ранее американское издание We Are the Mighty смоделировало сброс термоядерной бомбы мощностью 100 мегатонн на Москву. По данным здания, это привело бы к выпадению ядерных осадков на расстояние около 1,5 тысячи километров.