Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп терпит поражение в предвыборной гонке 

Вероника Полынина и ещё 1 15 минут назад
Трамп терпит поражение в предвыборной гонке
Фото: Reuters
Экс-вице-президент США Джо Байден, борющийся за выдвижение кандидатом от американской Демократической партии на президентских выборах, на 5% опережает Дональда Трампа в рейтинге общенациональной поддержки избирателей, передает «Газета.ру» со ссылкой на CNN.
51% зарегистрированных избирателей по всей стране поддерживают Байдена, в то же время 46% предпочли бы Трампа, указывает CNN. Байден пользуется поддержкой среди женщин, темнокожих жителей страны и граждан старше 45 лет. Трампа, в свою очередь, поддерживает белое население со средним достатком и молодые люди.
Большинство респондентов оценивают экономические компетенции Трампа выше, чем у его оппонента (54% — Трамп; 42% — Байден), тогда как в вопросе здравоохранения и борьбы с коронавирусом избиратели предпочитают кандидата от демократов (51% — Байден; 45% — Трамп).
К Дональду Трампу негативно относятся 55% избирателей, к Джо Байдену — 46%.
Как сообщал «Рамблер», выборы президента США состоятся 3 ноября.
Видео дня. Вчерашний уголовник обрел мировую славу в YouTube
Комментарии 20
США , В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Газета.Ru , CNN
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
Летевший из Китая самолет резко взял курс на Москву
Летевший из Китая самолет резко взял курс на Москву
Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном
Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном
Такого поворота не ждали: прогноз на лето в России
Такого поворота не ждали: прогноз на лето в России
Эмин Агаларов объявил о разводе
Эмин Агаларов объявил о разводе
Видео
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
00:28
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
03:00
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
00:59
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
01:00
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
01:24
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
Разгромившие салон связи воры попали на видео
01:29
Разгромившие салон связи воры попали на видео
Происшествия
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
00:59
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
Армия
Меркель пригрозила России новыми санкциями
01:02
Меркель пригрозила России новыми санкциями
В мире
«Коронавирус может никогда не уйти»
00:59
«Коронавирус может никогда не уйти»
В мире
Песков рассказал о состоянии Мишустина
04:44
Песков рассказал о состоянии Мишустина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение