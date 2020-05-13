Трамп терпит поражение в предвыборной гонке 

51% зарегистрированных избирателей по всей стране поддерживают Байдена, в то же время 46% предпочли бы Трампа, указывает CNN. Байден пользуется поддержкой среди женщин, темнокожих жителей страны и граждан старше 45 лет. Трампа, в свою очередь, поддерживает белое население со средним достатком и молодые люди.

Большинство респондентов оценивают экономические компетенции Трампа выше, чем у его оппонента (54% — Трамп; 42% — Байден), тогда как в вопросе здравоохранения и борьбы с коронавирусом избиратели предпочитают кандидата от демократов (51% — Байден; 45% — Трамп).

К Дональду Трампу негативно относятся 55% избирателей, к Джо Байдену — 46%.

Как сообщал «Рамблер», выборы президента США состоятся 3 ноября.