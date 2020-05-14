США обвинили хакеров из Китая в краже медицинских данных 

Отмечается, что расследованием этого дела занимается ФБР. Там отслеживают попытки незаконно получить ценную интелектуальную собственность, связанную с вакцинами, лечением и тестированием коронавируса. Подробностей о личностях и целях хакеров не приводится.

Посольство Китая в Вашингтоне осудило это заявление, назвав его ложным и основанным на презумпции вины.

11 мая сообщалось, что ФБР и ДВБ США заподозрили китайских хакеров в попытке украсть данные о вакцине против коронавируса. 12 мая президент США Дональд Трамп заявил, то Вашингтон внимательно следит за ситуацией с предполагаемой попыткой хакеров из КНР украсть данные по разработке вакцины против инфекции.

В марте Трамп обвинил Пекин в несвоевременном информировании мирового сообщества о вспышке коронавируса. По его словам, было бы лучше, если бы власти других стран знали об этом на несколько месяцев раньше. В начале апреля американская разведка представила Белому дому секретный доклад, в котором говорилось о том, что Китай скрывает истинные масштабы эпидемии коронавируса в стране.