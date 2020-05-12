Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

NYT: главный инфекционист США выступит против слишком скорой отмены ограничений 

ТАСС 9 минут назад
В США инфекционист выступит против отмены ограничений
Фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи намерен предупредить Конгресс об угрозе многочисленных вспышек в стране заболевания COVID-19 в случае преждевременной отмены эпидемиологических ограничений. Об этом сообщила в понедельник в своей электронной версии газета The New York Times со ссылкой на послание по электронной почте, полученное от главного инфекциониста Соединенных Штатов.
Во вторник комитет по вопросам здравоохранения, образования, труда и пенсий Сената Конгресса проведет слушания, посвященные мерам по предотвращению распространения коронавируса. Фаучи ответит на вопросы сенаторов в дистанционном режиме и, как ожидается, будет говорить не в присутствии президента США Дональда Трампа. Ведущие американские СМИ рассчитывают на то, что инфекционист в более жестком тоне, чем на брифингах в Белом доме, выскажется против преждевременной отмены карантинных мер.
"Главный посыл, который я желаю изложить комитету по вопросам здравоохранения, образования, труда и пенсий Сената, заключается в опасности попыток открыть страну слишком рано", — написал Фаучи. "Если мы пропустим промежуточные пункты рекомендаций "Открыть Америку", то окажемся перед угрозой многочисленных вспышек по всей стране. Это приведет не только к ненужным страданиям и гибели, но и отбросит нас назад на пути к нормализации", — добавил инфекционист.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,34 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли 80 682 человека.
Видео дня. Почему волну телефонного терроризма не могут остановить
ТАСС: последние новости
Белый дом продолжит оказывать поддержку властям штатов на фоне пандемии Белый дом продолжит оказывать поддержку властям штатов на фоне пандемии Советник Трампа заявил, что Китаю "придется заплатить" за распространение коронавируса Советник Трампа заявил, что Китаю "придется заплатить" за распространение коронавируса CNBC: Госдеп реализует план возобновления штатной работы диппредставительств в мире CNBC: Госдеп реализует план возобновления штатной работы диппредставительств в мире
Комментарии
США , В мире , Дональд Трамп , Энтони Фаучи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наследники нашли кости хозяина квартиры во время уборки
Наследники нашли кости хозяина квартиры во время уборки
В РФ резко снизились темпы роста заражения COVID-19
В РФ резко снизились темпы роста заражения COVID-19
Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту
Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту
Снимать ограничения разрешили 33 регионам России
Снимать ограничения разрешили 33 регионам России
В США объяснили скандал вокруг Второй мировой
В США объяснили скандал вокруг Второй мировой
Видео
Мексиканка застряла в Елабуге и попала на видео
02:24
Мексиканка застряла в Елабуге и попала на видео
Происшествия
Курьеры рассказали о зарплате и попали на видео
05:13
Курьеры рассказали о зарплате и попали на видео
Общество
Рухнувший козырек подъезда в Москве попал на видео
02:27
Рухнувший козырек подъезда в Москве попал на видео
Происшествия
Появилось видео с убитым в Москве любовником
01:38
Появилось видео с убитым в Москве любовником
Происшествия
Появилось видео атласа Черного и Азовского морей
01:39
Появилось видео атласа Черного и Азовского морей
Общество
Опубликовано видео следящего за дистанцией в парке киберпса
00:27
Опубликовано видео следящего за дистанцией в парке киберпса
В мире Наука и техника
Опубликовано видео о будущем ребенке «танцующего миллионера»
00:59
Опубликовано видео о будущем ребенке «танцующего миллионера»
Шоу-бизнес В мире
Опубликовано видео стрельбы во дворе дома в Стерлитамаке
00:30
Опубликовано видео стрельбы во дворе дома в Стерлитамаке
Происшествия
Атака «ниндзя» с самурайским мечом на полицейских попала на видео
01:56
Атака «ниндзя» с самурайским мечом на полицейских попала на видео
Происшествия США
Опубликовано видео с места пожара в хосписе в Красногорске
00:33
Опубликовано видео с места пожара в хосписе в Красногорске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение