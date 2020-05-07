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Жертвами коронавируса в США стали 73 тысячи человек 

News.ru и ещё 35 20 часов назад
Жертвами коронавируса в США стали 73 тысячи человек
Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press
Число летальных исходов, вызванных осложнениями из-за COVID-19, в США возросло до 73 039. Выздороветь смогли почти 190 тысяч человек.
Всего на территории страны зарегистрированы 1 223 468 случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных университета Джонса Хопкинса на 2.05 мск 7 мая.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в США застрелили близкого к важному открытию о COVID-19 профессора Питтсбургского университета Бина Лю из КНР. Мужчина был найден мёртвым в своём доме 2 мая с огнестрельными ранениями шеи, головы, туловища и конечностей.
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США , В мире , Коронавирус
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