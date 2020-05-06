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Американцы выступили с протестами против карантинных мер 

Lenta.ru и ещё 52 6 мая 2020
В США бастуют против карантина
Фото: Lenta.ru
Сотни протестующих против карантинных ограничений американцев вышли на улицы Бостона. Жители города требуют от губернатора штата Массачусетс снять действующие ограничительные меры. Видеозапись протестов опубликована в Telegram-канале RT.
На кадрах видео видно, как граждане, которые идут толпой и не соблюдают меры социального дистанцирования, развевают флаги США и держат плакаты с лозунгами против карантина. Участники митинга требуют вернуть им свободу и гражданские права, а также различными способами выражают свою поддержку президенту Дональду Трампу.
Ранее власти штата продлили карантинные меры до 18 мая. В штате зарегистрировано более 66 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 3,8 тысяч человек скончались в результате пандемии.
По последним данным, всего в США зафиксировано более 1,2 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 70 тысяч летальных исходов.
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США , Дональд Трамп
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