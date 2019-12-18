Импичмент поможет Трампу остаться на второй срок? 

Голосование в конгрессе по отрешению президента США от должности пройдет 18 декабря, затем дело направится в сенат. Какую роль это может сыграть в будущей президентской кампании самого Трампа?
Палата представителей Конгресса США 18 декабря планирует проголосовать по вопросу об импичменте президента. Обвинение связано с телефонным разговором Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, во время которого американский лидер якобы требовал компромат на своего возможного соперника на будущих выборах, бывшего вице-президента Джозефа Байдена, шантажируя отказом Украине в помощи на 400 млн долларов. Обвинение свелось в результате к двум статьям: злоупотребление властью и препятствование конгрессу в проведении расследования. Чем кончится дело?
Комментарий Георгия Бовта:
Практически нет сомнений в том, что палата представителей, где у демократов уверенное большинство, вынесет решение об импичменте Трампа. Это станет третьим в истории США случаем: импичмент выносили Эндрю Джонсону в 1868-м и Биллу Клинтону в 1998 году. Ричард Никсон ушел сам в 1974-м. Джонсон и Клинтон, впрочем, досидели свой срок до конца, поскольку для отстранения от должности надо две трети голосов сената, их не набралось. Сейчас там у республиканцев 55 мест из 100. Однако при этом важны нюансы, которые могут сыграть важную роль в будущей президентской кампании самого Трампа.
Для демократов важно продемонстрировать сплоченность рядов. Простое большинство нижней палаты, требуемое для вынесения импичмента, они наберут, но голосование среди членов партии будет не единогласным. Важно, как поведут себя примерно 30 конгрессменов-демократов, которые избрались от традиционно республиканских округов, там, где в 2016-м победил Трамп. Несколько демократов уже подумывают перебежать к партии президента, что упрочит его позиции.
После вынесения импичмента палатой представителей дело направляется в сенат, где в роли обвинителей выступит команда конгрессменов, а председательствовать будет глава Верхового суда. Председательствующий в сенате вице-президент тут не будет иметь права голоса, хотя он голосует в тех случаях, когда голоса делятся поровну. Лидеры сенатского большинства и меньшинства Митч Макконнелл и Чак Шумер должны предварительно договориться о процедуре слушаний. Ни в конституции, ни в законах страны они не прописаны.
Демократы жаждут полноценного судебного процесса с вызовом свидетелей и сопутствующей шумихой в прессе. Чем дольше и ближе к новым президентским выборам — тем лучше. Так, они желают видеть, так сказать, на панели бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, надеясь выудить у него какую-нибудь грязь на Трампа, с которым тот во время своей внезапной отставки расстался плохо. Также демократы хотят заслушать главу аппарата Белого дома Мика Малвейни, которому его начальник запретил ранее выступать в палате представителей.
Любопытно, что в ходе процесса об импичменте Клинтона тот же Чак Шумер выступал против вызова свидетелей. Это лишний раз свидетельствует о том, что данный процесс носит характер исключительно межпартийной свары.
Процедурные правила для слушаний по импичменту в сенате определятся простым большинством голосов. Большинство вроде у республиканцев есть, однако и в рядах «Великой старой партии», как ее называют, могут быть отступники, в частности, сенатор Митт Ромни, бывший кандидат в президенты, оппонировавший Обаме: у него с Трампом отношения так себе.
Руководство республиканцев постарается не допустить лишних словопрений и вызова свидетелей. Многое будет зависеть от политического мастерства лидера сенатского большинства Митча Макконнелла. Говорят, именно он ранее загасил в кулуарах порыв товарищей по партии раскрутить дело о так называемом российском вмешательстве в выборы до принятия новых жестких санкционных законов. Теперь, по некоторым сведениям, он собирается не просто добиться снятия обвинений с Трампа, но и поставить на голосование вопрос о его полном оправдании. Первого он наверняка добьется, со вторым будет сложнее.
Дело об импичменте привело к еще большему сплочению республиканцев вокруг президента. С ним может сравниться разве что объединение демократов по поводу вопроса о его смещении. Американское общество также расколото практически поровну.
Победа Трампа в этой ситуации может привести к еще большей мобилизации республиканского электората в ходе грядущей президентской избирательной кампании. И поскольку в силу ряда демографических и иных причин республиканцы в Америке давно в меньшинстве по сравнению с теми, кто голосует за демократов, то именно сверхмобилизация первых может снова склонить чашу весов в пользу Трампа — не за счет победы по абсолютному числу голосов в масштабах страны (он его вряд ли наберет), но по числу выборщиков от штатов. Впрочем, если процесс в сенате затянется и если вскроются еще какие-то скандальные факты, особенно связанные с Россией, то репутационный удар по Трампу компенсировать будет сложнее.