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Общество

NYT узнала о тайной высылке из США двух китайских шпионов 

News.ru 1 час назад
США тайно выслали китайских шпионов
Фото: РИА Новости
Американские власти осенью тайно выслали из США двух сотрудников китайского посольства. Их подозревают в шпионаже.
Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники, поводом стал визит дипломатов на военную базу в Вирджинии. По версии американских властей, как минимум один из двух высланных был офицером разведки, действующим под прикрытием. Ни Вашингтон, ни Пекин не стали обнародовать информацию об этом инциденте.
В марте 2019 года бывший сотрудник разведывательного управления Министерства обороны США Рон Рокуэлл Хансен признался в шпионаже в пользу Китая. По его словам, китайские спецслужбы завербовали его в 2014 году.
Ранее NEWS.ru писал, что европейская служба внешнеполитической деятельности предупредила работающих в Брюсселе дипломатов о повышенной шпионской угрозе. По данным ведомства, наиболее активно агентурной деятельностью в городе занимаются Китай, Россия, США и Марокко.
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Теги:
США , В мире , Пентагон , New York Times
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