В США предрекли скорое прекращение импичмента Трампа

Процедура импичмента пройдет в сенат и там "умрет", сказал сенатор. Он также отметил, что сделает все возможное, чтобы ускорить этот процесс.

Грэм подчеркнул, что все, кому не нравится действующий президент страны, смогут проголосовать против него на предстоящих выборах, которые состоятся в 2020 году.