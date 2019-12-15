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В США предрекли скорое прекращение импичмента Трампа 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
В США предрекли скорое прекращение импичмента Трампа
Фото: epa
Процедура импичмента президента США Дональда Трампа скоро завершится, заявил сенатор Линдси Грэм в эфире телеканала CNN.
Процедура импичмента пройдет в сенат и там "умрет", сказал сенатор. Он также отметил, что сделает все возможное, чтобы ускорить этот процесс.
Грэм подчеркнул, что все, кому не нравится действующий президент страны, смогут проголосовать против него на предстоящих выборах, которые состоятся в 2020 году.
В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.
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Теги:
США , В мире , Выборы на Украине , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Линдси Грэм , Дональд Трамп , CNN
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