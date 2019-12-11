Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Взаперти с трупом: как спасут детей-инвалидов
Взаперти с трупом: как спасут детей-инвалидов
Общество
Пытки и везение: откровения бывшего украинского пленного
Пытки и везение: откровения бывшего украинского пленного
Украина
Косово разозлил нобелевский лауреат
Косово разозлил нобелевский лауреат
В мире
Тело без головы: загадочная смерть фотографа
Тело без головы: загадочная смерть фотографа
Криминал

В США подняли вопрос о признании России «спонсором терроризма» 

РИА Новости 20 минут назад
США захотели признать Россию «спонсором терроризма»
Фото: РИА Новости
Международный комитет сената США одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
Сейчас в список поддерживающих терроризм стран входят Иран, Северная Корея, Сирия и Судан. Ранее в нем были Куба, Ирак, Ливия и Южный Йемен.
Кроме того, комитет одобрил резолюцию, которая лишает президента Дональда Трампа права начать процедуру выхода США из НАТО без одобрения конгресса.
"Сегодня приняли все вынесенные на голосование предложения, кроме одного (законопроекта о защите от агрессии Кремля от 2019 года)", — сказал собеседник агентства.
Документ по России предписывает главе Госдепартамента в течение 90 дней после вступления его в силу дать заключение по этому вопросу соответствующим комитетам конгресса. В те же сроки он должен определиться, находятся ли контролируемые Россией вооруженные формирования в Донбассе и подпадают ли они наряду с вооруженными формированиям ЛНР и ДНР под определение "иностранных террористических организаций".
На прошлой неделе заместитель госсекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл призвал признать, что Россия сама является жертвой террористических атак.
Видео дня. Родители 5 лет держат здоровую дочь в больнице
Последние новости
Названа причина смерти Лужкова Названа причина смерти Лужкова Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала В Раде прокомментировали поведение Зеленского на саммите в Париже В Раде прокомментировали поведение Зеленского на саммите в Париже
Комментарии 50 
Теги:
США , В мире , Дэвид Хейл , Дональд Трамп , Госдеп США , Сенат США , НАТО , РИА Новости , Ирак , Иран , КНДР , Куба , Ливия , Сирия , Судан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взаперти с трупом: как спасут детей-инвалидов
Взаперти с трупом: как спасут детей-инвалидов
Пытки и везение: откровения бывшего украинского пленного
Пытки и везение: откровения бывшего украинского пленного 10
Косово разозлил нобелевский лауреат
Косово разозлил нобелевский лауреат
Тело без головы: загадочная смерть фотографа
Тело без головы: загадочная смерть фотографа 4
Алдонин рассказал о состоянии дочери Началовой
Алдонин рассказал о состоянии дочери Началовой
Видео
Опубликовано видео безостановочной стрельбы Т-72 по мишеням
00:38
Опубликовано видео безостановочной стрельбы Т-72 по мишеням
Опубликовано видео последствий аварии на теплосети в Варшаве
00:43
Опубликовано видео последствий аварии на теплосети в Варшаве
Происшествия В мире
Близкие Заворотнюк отреагировали на паралич у актрисы
00:38
Близкие Заворотнюк отреагировали на паралич у актрисы
Шоу-бизнес
Историк Соколов решил искупить вину деньгами
02:34
Историк Соколов решил искупить вину деньгами
Происшествия
Опубликовано видео нашествия медуз в Крыму
00:31
Опубликовано видео нашествия медуз в Крыму
Экология
Регионы РФ массово отказываются от работы 31 декабря
00:34
Регионы РФ массово отказываются от работы 31 декабря
Общество
Турция поплатилась за С-400
01:29
Турция поплатилась за С-400
В мире Армия
Путина разозлила резолюция Европарламента
01:42
Путина разозлила резолюция Европарламента
Политика
Зеленский обратился к ЕС с предложением по России
00:41
Зеленский обратился к ЕС с предложением по России
В мире Европа
Из российского детсада украли новогоднюю ель
00:47
Из российского детсада украли новогоднюю ель
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение