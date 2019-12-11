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Помпео назвал россиян, которым не грозят санкции США 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Помпео назвал россиян, которым не грозят санкции
Фото: РИА Новости
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции США в отношении России, не касаются россиян, соблюдающих законы.
«Санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении российских физических и юридических лиц, никоим образом не направлены против самих россиян. Мы не ссоримся с законопослушными гражданами», — приводятся слова Помпео в Twitter Госдепартамента.
Ранее члены комитета Сената США по международным делам приняли законопроект, который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма.
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Теги:
США , В мире , Политика , Санкции , Санкции США , Госдеп США , Сенат США
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