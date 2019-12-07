Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Как это возможно?": Трамп возмутился из-за Китая
"Как это возможно?": Трамп возмутился из-за Китая
В мире
Украинский марш на Крым сочли провокацией
Украинский марш на Крым сочли провокацией
Политика
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
В мире
Рудковская отругала Плющенко за расточительность
Рудковская отругала Плющенко за расточительность
Шоу-бизнес

Конгресс США не получит финансовых документов Трампа 

Вести.Ru + ещё 3
Конгресс США не получит финансовых документов Трампа
Фото: www.vesti.ru
Решение апелляционного суда второго округа о передаче бумаг президента в конгресс приостановлено Верховным судом США.
Немецкий Deutsche Bank и американский банк Capital One должны представить финансовые документы Трампа в конгресс не позднее 11 декабря, напоминает РИА Новости. Однако Верховный суд отозвал данное постановление до 13 декабря.
Ранее группа компаний The Trump Organization, а также сам Трамп и члены его семьи подали иск в суд Южного округа штата Нью-Йорк, прося наделить банки правом не передавать конгрессу сведения о финансах. Однако суд отклонил данный иск.
Видео дня. Порноактрису обвинили в пропаганде нацизма
Вести.Ru: последние новости
Госдеп США: хакер Aqua из России разорил американцев на 70 миллионов долларов Госдеп США: хакер Aqua из России разорил американцев на 70 миллионов долларов Трамп заявил, что уже много лет не пользуется личным мобильным телефоном Трамп заявил, что уже много лет не пользуется личным мобильным телефоном Небензя уговорил Трампа оформить "российскую комнату" в Белом доме Небензя уговорил Трампа оформить "российскую комнату" в Белом доме 
Теги:
США , В мире , ДОЙЧЕ Банк , Конгресс США , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Как это возможно?»: Трамп возмутился из-за Китая
«Как это возможно?»: Трамп возмутился из-за Китая 74
Украинский марш на Крым сочли провокацией
Украинский марш на Крым сочли провокацией 339
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз 209
Рудковская отругала Плющенко за расточительность
Рудковская отругала Плющенко за расточительность 2
«Проявляет волю»: РФ об ожиданиях по Донбассу
«Проявляет волю»: РФ об ожиданиях по Донбассу 2
Видео
Появилось видео нападения Зайцева на жену
00:25
Появилось видео нападения Зайцева на жену
Происшествия
Опубликовано видео дебоша в подмосковном автобусе
01:10
Опубликовано видео дебоша в подмосковном автобусе
Происшествия
Ветлицкая вернулась в Испанию: что случилось?
01:05
Ветлицкая вернулась в Испанию: что случилось?
Шоу-бизнес
«Изнасилование» Лободы вызвало скандал
00:38
«Изнасилование» Лободы вызвало скандал
Шоу-бизнес
«Я этого не вынесу»: Ветлицкая вернулась в Испанию
02:38
«Я этого не вынесу»: Ветлицкая вернулась в Испанию
Шоу-бизнес Статьи
Совет Европы принял решение по России
00:43
Совет Европы принял решение по России
В мире
Опубликовано видео обысков у экс-главы Щёлковского района
01:25
Опубликовано видео обысков у экс-главы Щёлковского района
Происшествия
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
00:14
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
Происшествия
В Москве арестованы террористы
00:29
В Москве арестованы террористы
Происшествия Криминал
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
02:39
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение