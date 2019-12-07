Конгресс США не получит финансовых документов Трампа

Решение апелляционного суда второго округа о передаче бумаг президента в конгресс приостановлено Верховным судом США

Немецкий Deutsche Bank и американский банк Capital One должны представить финансовые документы Трампа в конгресс не позднее 11 декабря, напоминает РИА Новости. Однако Верховный суд отозвал данное постановление до 13 декабря.

Ранее группа компаний The Trump Organization, а также сам Трамп и члены его семьи подали иск в суд Южного округа штата Нью-Йорк, прося наделить банки правом не передавать конгрессу сведения о финансах. Однако суд отклонил данный иск.