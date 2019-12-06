Почему США не спешат продлевать СНВ-III

Соединённые Штаты не хотят в ближайшее время продлевать СНВ-III, так как надеются заключить более широкое соглашение по контролю над вооружениями с участием Китая . Об этом заявил замминистра обороны США Джон Руд . При этом ранее Пекин отмечал, что в такой сделке не заинтересован, поскольку его ядерный арсенал сильно уступает по мощи американскому и российскому. Между тем как союзники Вашингтона по НАТО , так и ряд политических сил внутри Соединённых Штатов поддерживают продление договора. Эксперты указывают, что подключение китайской стороны к переговорам — фактически невыполнимое условие, которым США прикрывают своё намерение разрушить СНВ-III.

Продление договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) Россией и США в данный момент может помешать созданию более широкого соглашения с участием Китая. Такое мнение озвучил замглавы Пентагона Джон Руд.

«Если бы США согласились продлить договор сейчас, это могло бы снизить вероятность того, что мы сумеем убедить Россию и Китай начать переговоры по более широкому соглашению», — отметил он.

Чиновник пояснил, что у сторон ещё есть время на переговоры, поскольку действие СНВ-III истекает в феврале 2021 года.

«А по условиям договора он может быть продлён по обоюдному согласию сторон. Новые переговоры по элементам договора не требуются, достаточно договориться о сроке — от нуля до пяти лет — для продления по обоюдному согласию», — сообщил Руд.

Взаимные ограничения

Как ранее заявила экс-заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер на слушаниях в комитете по иностранным делам в нижней палате конгресса США, альянс вместе с союзниками Штатов в азиатском регионе выступает за продление СНВ-III.

«Союзники по НАТО, а также наши союзники в Азии поддерживают продление ДСНВ», — подчеркнула она, добавив, что продление соглашения важно с точки зрения национальной безопасности США.

Выступая на слушаниях, адмирал отметил, что идея подключения к договору новых участников может иметь больше шансов на успех, если база в виде действующего между США и Россией договора останется в силе.

«Жизненно важно вести диалог о стратегической стабильности с Китаем… и закладывать основу для будущих мер по контролю над вооружениями, но было бы безусловной ошибкой пожертвовать преимуществами, которые дают национальной безопасности взаимные ограничения с Россией, ради маловероятного в ближайшем будущем соглашения о контроле над вооружениями с Китаем», — подчеркнул Маллен.

Это не первый призыв продлить соглашение, звучащий со стороны американских политиков. В конце октября глава комитета по иностранным делам палаты представителей Элиот Энгель и сенатор Роберт Менендес (оба представляют Демпартию) направили госсекретарю США Майклу Помпео письмо с призывом приложить усилия для сохранения договора.

«Мы настоятельно призываем администрацию… приложить все усилия, чтобы за 16 месяцев, оставшиеся до истечения срока действия нынешнего договора (СНВ-III. — RT), добиться его продления, гарантируя тем самым дальнейшую стратегическую стабильность в отношениях между США и Россией», — говорилось в их обращении.

Сейчас США и Россия являются участниками подписанного президентами Дмитрием Медведевым Бараком Обамой договора СНВ-III. Страны обязались в течение семи лет сократить количество ядерных боезарядов до 1550 единиц, а общее число развёрнутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700. При этом в неразвёрнутом виде стороны имеют возможность хранить ещё по 100 носителей.

Действие договора истекает в 2021 году. По его условиям, стороны могут продлить соглашение ещё на пять лет. Для этого Москва и Вашингтон должны уже сейчас приступить к переговорам, но американская администрация колеблется. Как заявили в начале 2019 года в Белом доме, Штаты «привержены» действующему договору СНВ-III, но пока не приняли решения о его продлении.

Китайский мотив

Глава Белого дома Дональд Трамп настаивает на включении в договор Китая в качестве нового участника, несмотря на то, что в Пекине скептически оценивают эту идею.

Комментируя в начале ноября вопрос об истечении срока действия СНВ-III, Трамп заявил, что Вашингтон хотел бы заключить соглашение с Москвой, Пекином, и, возможно, другими странами.

«Мы занимаемся вопросом контроля над вооружениями прямо сейчас. Работаем с Китаем, с Россией. И, по-моему, и Пекин, и Москва в этой работе заинтересованы — особенно в том, что касается ядерного оружия. Речь идёт о чём-то вроде крупного соглашения в сфере контроля над вооружениями с участием России, Китая и, возможно, не только их», — сказал на брифинге 4 ноября.

Однако власти КНР не намерены участвовать в подобном соглашении. Как заявил в ноябре 2019 года глава Департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения МИД КНР Фу Цун, Пекин не уклоняется от ответственности и готов сокращать ядерные арсеналы, но до «честных уровней».

«Если другие страны сократят свои арсеналы до уровня Китая, мы готовы присоединиться к процессу. Однако нереалистично ожидать, что Китай присоединится к так называемым трёхсторонним переговорам», — заявил китайский дипломат на IV Московской конференции по нераспространению.

Напомним, сегодня в «ядерный клуб» официально входят Россия, США, КНР, Индия, Пакистан, Франция и Великобритания. Кроме того, в экспертной среде есть мнение о наличии ядерного оружия у Израиля, а власти КНДР сами ранее открыто объявили о создании атомной бомбы.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, на долю США и Россия приходится 90% всех ядерных арсеналов. Остальные участники ядерного клуба заметно отстают от Москвы и Вашингтона — Великобритания располагает 120 развернутыми боеголовками, а Франция — 280.

Точными данными по количеству ядерных боеголовок на вооружении у Китая эксперты не обладают и опираются на приблизительные оценки. Считается, что сегодня китайские военные могут иметь в распоряжении около 290 ядерных боезарядов.

По словам старшего научного сотрудника Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василия Кашина, сейчас КНР располагает небольшими ядерными силами, но наращивает их.

«Пекин уже добился больших успехов в создании новых средств доставки ядерного оружия. На этом фоне американцы хотят вовлечь его в диалог. Но китайцам это не выгодно, поскольку на данный момент их ядерные арсеналы намного меньше американских и российских. Скорее всего, США, выдвигая такое требование, на самом деле не хотят сохранять этот договор и лишь ищут повод, чтобы его похоронить», — предположил эксперт в беседе с RT.

«Не хотят терять преимущество»

Москва предлагает Вашингтону не затягивать с переговорами по продлению СНВ-III. Как отметил 5 декабря российский президент Владимир Путин , Россия готова продлить соглашение уже до конца текущего года.

«Все наши предложения на столе по продлению этого договора. Никакой реакции пока мы от партнеров не получили. В этой связи хочу ещё раз подтвердить позицию России: Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-III», — отметил Путин, выступая на совещании по развитию ВМФ России.

По мнению экспертов, к переговорам логичнее было бы подключить Францию и Великобританию, чьи ядерные арсеналы, по сути, дополняют американский, поскольку эти страны входят в НАТО.

«Арсеналы Великобритании и Франции, по сути, являются добавкой к американскому ядерному потенциалу. Есть гораздо больше оснований подключить к переговорам эти европейские страны, а не Китай, но американцы не хотят терять подобное преимущество», — считает Кашин.

По его словам, если договор СНВ не будет продлён, это откроет перспективы для «непредсказуемой гонки вооружения», в чём НАТО не заинтересован.

«Но развитие ситуации зависит сейчас только от США», — отметил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер