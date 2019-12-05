В США обвинили двух россиян в киберпреступлениях

Reuters: в США предъявили обвинения в киберпреступлениях Максиму Якубцу и Игорю Турашеву

Власти США раскрыли имена двух россиян, обвиняемых в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на материалы суда.

По его информации, россияне Максим Якубец и Игорь Турашев обвиняются в участии в мошеннической схеме, созданной с целью незаконного присвоения денег и собственности посредством установки вредоносного программного обеспечения на различные компьютеры. При этом утверждается, что Якубец был организатором группировки. Мошенническая схема действовала с ноября 2011 года.