Политолог назвал следующего президента США

Российский политолог назвал вероятного следующего президента США

Он уверен, победу одержит действующий глава государства Дональд Трамп . В настоящий момент в стране нет кандидатов, способных реально конкурировать с ним, передаёт «Политика Сегодня».

Можно посмотреть прогнозы брокеров. Брокеры дают из демократов пока самый большой процент [Джо] Байдену. Но и он [процент] недостаточен для того, чтобы победить Трампа. Трампу примерно 40% брокеры дают, — подчеркнул он.

Эксперт уверен, что среди членов Демократической партии лидером является именно Байден. Однако он сейчас принимает участи во всех громких скандалах, что снижает шансы на победу. Из-за этого выдвинулся Майкл Блумберг , однако и его шансы сейчас невелики.

Он добавил, что для Трампа единственным «противником» является экономическое положение страны. Если оно не будет ухудшаться, то действующий американский лидер сможет победить без особого труда.

Если американская экономика зашатается, если он уронит её своими переговорами, давлением и войной с Китаем, тогда, конечно, мы с вами можем рассматривать всех подряд кандидатов, — заключил он.

Ранее News.ru писал, что за пост американского лидера решил побороться бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер и основатель компании Bloomberg Майкл Блумберг. Он разместил в Сети видеоролик, в котором рассказал о своём участии в президентской гонке и призвал голосовать за себя.