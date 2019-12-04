Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: Между РФ и ФРГ разгорелся скандал
Пока вы не уснули: Между РФ и ФРГ разгорелся скандал
В мире
Путин предсказал новую войну
Путин предсказал новую войну
Армия
Агрессивные действия России испугали НАТО
Агрессивные действия России испугали НАТО
Армия
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ
В мире

Российский политолог назвал вероятного следующего президента США 

News.ru 1 час назад
Политолог назвал следующего президента США
Фото: РИА Новости
Глава Фонда изучения Соединённых Штатов имени Франклина Рузвельта на базе МГУ Юрий Рогулев рассказал, кто, по его мнению, имеет наиболее высокие шансы одержать победу на предстоящих выборах президента США.
Он уверен, победу одержит действующий глава государства Дональд Трамп. В настоящий момент в стране нет кандидатов, способных реально конкурировать с ним, передаёт «Политика Сегодня».
Можно посмотреть прогнозы брокеров. Брокеры дают из демократов пока самый большой процент [Джо] Байдену. Но и он [процент] недостаточен для того, чтобы победить Трампа. Трампу примерно 40% брокеры дают, — подчеркнул он.
Эксперт уверен, что среди членов Демократической партии лидером является именно Байден. Однако он сейчас принимает участи во всех громких скандалах, что снижает шансы на победу. Из-за этого выдвинулся Майкл Блумберг, однако и его шансы сейчас невелики.
Он добавил, что для Трампа единственным «противником» является экономическое положение страны. Если оно не будет ухудшаться, то действующий американский лидер сможет победить без особого труда.
Если американская экономика зашатается, если он уронит её своими переговорами, давлением и войной с Китаем, тогда, конечно, мы с вами можем рассматривать всех подряд кандидатов, — заключил он.
Ранее News.ru писал, что за пост американского лидера решил побороться бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер и основатель компании Bloomberg Майкл Блумберг. Он разместил в Сети видеоролик, в котором рассказал о своём участии в президентской гонке и призвал голосовать за себя.
Видео дня. Священника РПЦ обвинили в педофилии
News.ru: последние новости
Трамп назвал двуличным премьера Канады Трюдо Трамп назвал двуличным премьера Канады Трюдо США направят $60 млрд на поддержку конкурентов китайских Huawei и ZTE США направят $60 млрд на поддержку конкурентов китайских Huawei и ZTE Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Комментарии 2 
Теги:
США , В мире , Майкл Блумберг , Юрий Рогулев , Франклин Рузвельт , Дональд Трамп , МГУ , Демократическая партия США , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Между РФ и Германией разгорелся скандал
Пока вы не уснули: Между РФ и Германией разгорелся скандал 45
Путин предсказал новую войну
Путин предсказал новую войну 569
Агрессивные действия России испугали НАТО
Агрессивные действия России испугали НАТО 120
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ 399
КНДР и США оказались на грани военного конфликта
КНДР и США оказались на грани военного конфликта 120
Видео
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
00:50
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
В мире Европа
Пельшу провели операцию на сердце
00:25
Пельшу провели операцию на сердце
Общество
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
00:19
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
Общество Украина
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ
12:18
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ
В мире Европа
Путин предсказал новую войну
00:49
Путин предсказал новую войну
Армия Войска
«Путин смог бы не допустить бомбежки Югославии»
00:30
«Путин смог бы не допустить бомбежки Югославии»
Политика
КНДР и США оказались на грани военного конфликта
05:22
КНДР и США оказались на грани военного конфликта
В мире Азия
Найден новый способ остановить «Северный поток-2»
03:28
Найден новый способ остановить «Северный поток-2»
В мире Статьи
В сеть попало необычное видео с Крымского моста
00:15
В сеть попало необычное видео с Крымского моста
Общество
Агрессивные действия России испугали НАТО
01:10
Агрессивные действия России испугали НАТО
Армия Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение