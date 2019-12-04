Трамп отрекся от знакомства с принцем Эндрю

Трамп отрекся от знакомства с британским принцем Эндрю

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что он не знает британского принца Эндрю, несмотря на то, что его, начиная с 2000 года, несколько раз фотографировали вместе в компании любимого сына королевы Елизаветы II . "Я не знаю принца Эндрю, но это сложная история, — заявил Трамп в Лондоне во время пресс-конференции на полях саммита НАТО . — Я его не знаю, нет".

Тем не менее, на нескольких фотографиях президент красуется рядом с герцогом Йоркским, например, во время его государственного визита в Великобританию в июне этого года, сообщает CNN. Дональд Трамп также был сфотографирован с принцем Эндрю на его курорте Мар-а-Лаго в 2000 году вместе с первой леди Меланией Трамп, которая в то время была подругой Трампа.

В июне герцог Йоркский написал в Twitter о своем завтраке с Дональдом Трампом, состоявшемся во время упомянутого государственного визита, а также разместил в Instagram несколько фотографий с ним.

Напомним, что принц Эндрю, который является вторым сыном королевы Елизаветы II, находится в центре ряда обвинений по делу покойного осужденного педофила Джеффри Эпштейна, которого обвинили в сексуальных преступлениях.

Вирджиния Джуффре, ранее известная как Вирджиния Робертс, в понедельник вечером рассказала в эфире ВВС, что когда ей было 17 лет, она стала жертвой торговли людьми. Она рассказала, что Эпштейн заставил ее вступить в интимные отношения со своими друзьями, включая герцога Йоркского. Джуффре также обвинила в клевете на нее принца Эндрю, который неоднократно отрицал обвинения, и призвала британскую общественность поддержать ее.

"Это не какая-то грязная секс-история. Это история торговли людьми, это история жестокого обращения, и это история ваших королевских парней", — заявила женщина.

Букингемский дворец отрицает ее обвинения в заявлении, направленном в адрес телекомпании CNN в понедельник. "Мы категорически отрицаем, что герцог Йоркский имел какие-либо сексуальные контакты или отношения с Вирджинией Робертс. Любые утверждения об обратном являются ложными и необоснованными", — говорится в заявлении.

Несмотря на это, Букингемский дворец отстранил принца Эндрю от исполнения своих обязанностей, а также отстранил его от попечительства над британскими благотворительными организациями.