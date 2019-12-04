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Трамп отрекся от знакомства с британским принцем Эндрю 

Российская Газета 2 часа назад
Трамп отрекся от знакомства с принцем Эндрю
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что он не знает британского принца Эндрю, несмотря на то, что его, начиная с 2000 года, несколько раз фотографировали вместе в компании любимого сына королевы Елизаветы II. "Я не знаю принца Эндрю, но это сложная история, — заявил Трамп в Лондоне во время пресс-конференции на полях саммита НАТО. — Я его не знаю, нет".
Тем не менее, на нескольких фотографиях президент красуется рядом с герцогом Йоркским, например, во время его государственного визита в Великобританию в июне этого года, сообщает CNN. Дональд Трамп также был сфотографирован с принцем Эндрю на его курорте Мар-а-Лаго в 2000 году вместе с первой леди Меланией Трамп, которая в то время была подругой Трампа.
В июне герцог Йоркский написал в Twitter о своем завтраке с Дональдом Трампом, состоявшемся во время упомянутого государственного визита, а также разместил в Instagram несколько фотографий с ним.
Напомним, что принц Эндрю, который является вторым сыном королевы Елизаветы II, находится в центре ряда обвинений по делу покойного осужденного педофила Джеффри Эпштейна, которого обвинили в сексуальных преступлениях.
Вирджиния Джуффре, ранее известная как Вирджиния Робертс, в понедельник вечером рассказала в эфире ВВС, что когда ей было 17 лет, она стала жертвой торговли людьми. Она рассказала, что Эпштейн заставил ее вступить в интимные отношения со своими друзьями, включая герцога Йоркского. Джуффре также обвинила в клевете на нее принца Эндрю, который неоднократно отрицал обвинения, и призвала британскую общественность поддержать ее.
"Это не какая-то грязная секс-история. Это история торговли людьми, это история жестокого обращения, и это история ваших королевских парней", — заявила женщина.
Букингемский дворец отрицает ее обвинения в заявлении, направленном в адрес телекомпании CNN в понедельник. "Мы категорически отрицаем, что герцог Йоркский имел какие-либо сексуальные контакты или отношения с Вирджинией Робертс. Любые утверждения об обратном являются ложными и необоснованными", — говорится в заявлении.
Несмотря на это, Букингемский дворец отстранил принца Эндрю от исполнения своих обязанностей, а также отстранил его от попечительства над британскими благотворительными организациями.
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Теги:
США , В мире , Елизавета II , Дональд Трамп , НАТО , CNN , Великобритания
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