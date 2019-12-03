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Два россиянина арестованы в США за попытку обойти санкции 

BFM.RU + ещё 6 46 минут назад
Олег Никитин из российской компании «КС Инжиниринг» арестован в Саванне (штат Джорджия) по подозрению в нарушении санкционного режима, сообщил Минюст США.
Никитину грозит до 20 лет тюремного заключения и $1 млн штрафа за нарушение американского законодательства, отмечает «Интерфакс».
Вместе с несколькими другими фигурантами дела (среди них еще один россиянин из «КС Инжиниринг» — Антон Черемухин), Никитин якобы пытался в обход санкций через посредников приобрести в интересах российской госкомпании турбину для газового генератора Vectra 40G за $17,3 млн для ее последующего использования в глубоководном бурении в Арктике, утверждают американские власти. Министерство торговли США запрещает нелицензированные поставки таких турбин российской компании по соображениям национальной безопасности, отмечает ТАСС.
Кроме двух россиян обвинения в попытке обойти антироссийские санкции предъявлены также двум итальянцам и гражданину США.
По данным ЕГРЮЛ, Олег Никитин является и гендиректором, и единственным учредителем зарегистрированного в Санкт-Петербурге ООО «КС-Инжиниринг». Выручка этой компании за 2018 год — 220 млн рублей.
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Теги:
США , Видео , Происшествия , Олег Никитин , Министерство юстиции США , ИТАР-ТАСС , Интерфакс
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