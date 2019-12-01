Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах

Ортагус заявила, что данный закон может быть использован для «подавления независимых голосов». Она призвала Россию выполнять свои обязательства о свободе выражения мнений.

В посольстве же на этот счет добавили, что после дела Марии Бутиной ни один российский гражданин не может чувствовать себя безопасно в Соединенных Штатах и свободно выражать свое мнение.