Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах 

Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны. Так дипломаты отреагировали в Twitter на беспокойство представителя американского Госдепартамента Морган Ортагус относительно принятого Госдумой проекта о возможности признавать физических лиц иностранными агентами.
Ортагус заявила, что данный закон может быть использован для «подавления независимых голосов». Она призвала Россию выполнять свои обязательства о свободе выражения мнений.
В посольстве же на этот счет добавили, что после дела Марии Бутиной ни один российский гражданин не может чувствовать себя безопасно в Соединенных Штатах и свободно выражать свое мнение.
Напомним, С нового года в России может появиться юридическая возможность вносить физических лиц в перечень иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. При этом пока не ясно, сколько граждан РФ попадут в список иноагентов и как это положение скажется на ситуации в обществе. Выявлять таких граждан будет министерство юстиции по согласованию с МИДом. Зарегистрированные граждане-иноагенты должны будут отчитываться перед государством о расходовании полученных из-за рубежа средств. Нарушителям грозят административные штрафы, соответствующие поправки в КоАП готовятся.