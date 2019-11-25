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Трамп не боится «малыша» Блумберга 

Вести.Ru + ещё 2 3 часа назад
Трамп не боится «малыша» Блумберга
Фото: РИА Новости