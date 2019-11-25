Трамп продлил санкции в отношении Никарагуа

Президент США Дональд Трамп продлил на один год срок действия ряда санкций, введенных ранее в соответствии с исполнительным указом о ситуации в Никарагуа от 27 ноября 2018 года. Об этом говорится в официальном уведомлении Белого дома, направленном в понедельник в Конгресс.

В документе утверждается, что "ситуация в Никарагуа, в том числе насилие, которым правительство Никарагуа ответило на протесты, начавшиеся 18 апреля 2018 года, систематическое разрушение и подрыв демократических институтов и верховенства закона, применение неизбирательного насилия и репрессивной тактики в отношении гражданских лиц, а также коррупция, которая приводит к дестабилизации экономики Никарагуа, продолжает представлять неординарную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов". "Поэтому я принял решение продлить национальный режим чрезвычайного положения в отношении Никарагуа, объявленный указом 13851", — отмечается в уведомлении. Санкции продлеваются до 27 ноября 2020 года.

В Никарагуа в середине апреля 2018 года начались антиправительственные выступления, поводом для которых послужила реформа системы социального страхования. Манифестации сопровождались насилием и гибелью людей, и вскоре после обострения обстановки президент Даниэль Ортега объявил об отмене нововведений, однако протесты продолжились. По данным ООН, жертвами насилия стали около 300 человек, еще 2 тыс. пострадали.