Нетаньяху поблагодарил США за смену курса по поселениям

Нетаньяху поблагодарил Белый дом за смену курса по поселениям

По его словам, 18 ноября «Соединённые Штаты взяли важный политический курс, который исправляет историческую ошибку», сообщает ТАСС.

Нетаньяху добавил, что Израиль призывает другие страны «занять аналогичную позицию». При этом премьер отметил, что его страна не отказывается от переговоров с палестинцами о статусе территорий.

Ранее News.ru сообщал, что Биньямин Нетаньяху отверг наличие договорённостей о прекращении огня в Газе. По его словам, никаких обязательств по прекращению огня Израиль на себя не брал, а политика государства в области безопасности не претерпела никаких изменений. Нетаньяху отметил, что Израиль намерен и в дальнейшем сохранять за собой полную свободу действий.