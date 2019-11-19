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Нетаньяху поблагодарил Белый дом за смену курса по поселениям 

News.ru + ещё 17 1 час назад
Нетаньяху поблагодарил США за смену курса по поселениям
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность президенту США Дональду Трампу и его администрации за смену позиции по территориям на Западном берегу реки Иордан. Премьер сделал заявление после слов госсекретаря США Майкла Помпео о том, что Вашингтон больше не считает израильские поселения нарушающими международное право.
По его словам, 18 ноября «Соединённые Штаты взяли важный политический курс, который исправляет историческую ошибку», сообщает ТАСС.
Нетаньяху добавил, что Израиль призывает другие страны «занять аналогичную позицию». При этом премьер отметил, что его страна не отказывается от переговоров с палестинцами о статусе территорий.
Ранее News.ru сообщал, что Биньямин Нетаньяху отверг наличие договорённостей о прекращении огня в Газе. По его словам, никаких обязательств по прекращению огня Израиль на себя не брал, а политика государства в области безопасности не претерпела никаких изменений. Нетаньяху отметил, что Израиль намерен и в дальнейшем сохранять за собой полную свободу действий.
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Теги:
США , Ближний Восток , В мире , Майкл Помпео , Биньямин Нетаньяху , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , Израиль
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