«Позволил убивать украинцев»: почему в США обвинили Обаму

В конгрессе США заявили, что Барак Обама не стал оказывать военную помощь Украине , чтобы якобы позволить России «убивать украинцев». Политик-республиканец, по сути, достаточно вольно интерпретировал фразу Обамы Дмитрию Медведеву о том, что у него будет «больше пространства» после перевыборов. Однако эта фраза, попавшая в прессу случайно, относилась не к Украине, а к противоракетной обороне. В США уже назвали слова конгрессмена «конспирологией».

Конгрессмен-республиканец Брэд Вентструп, представляющий штат Огайо, на слушаниях в конгрессе 13 ноября, задавая вопрос послу США на Украине Биллу Тейлору, позволил себе достаточно спорное высказывание: будто экс-президент США Барак Обама не стал оказывать военной помощи Киеву , чтоб дать России возможность «убивать украинцев».

«Возможно, теперь-то мы поймем, что тогда имел в виду Обама, когда сказал, что у него будет больше пространства для маневров после выборов. Может, эта маневренность состояла в том, чтобы отказать в помощи Украине, давая России убивать украинцев?» — бросил реплику конгрессмен.

Здесь следует учитывать биографию политика, задавшего вопрос: он бывший военный, ушел в отставку в чине полковника, ветеран войны в Ираке , впервые избрался в конгресс в 2012 году, является членом комитета по делам вооруженных сил, а также двух подкомитетов, связанных с военным планированием.

Правда, слова Обамы, на которые ссылается Вентструп, вовсе не относились к Украине. Реплика экс-президента США Дмитрию Медведеву, бывшего на тот момент президентом России, стала достоянием общественности случайно — из-за невыключенного микрофона на саммите по ядерной безопасности в Сеуле в 2012 году. Речь тогда, впрочем, шла о вопросе противоракетной обороны США. Вашингтон при Джордже Буше — младшем вышли из договора по ПРО 1972 года и начали размещать элементы своей ПРО в Европе.

Москва ждала от США каких-то компромиссов в этой связи, и Обама сообщил своему российскому коллеге, что проблема ПРО может быть решена, но только после выборов, когда у него будет «больше пространства». Осенью 2012 года Обама был переизбран.

В ответ Медведев, который уже уходил с поста, сказал, что «передаст это [избранному на тот момент президенту РФ] Владимиру [Путину]». Однако уже через два года отношения Москвы и Вашингтона окончательно вошли в стадию «глубокой заморозки», чему поспособствовал референдум в 2014 году в Крыму, по итогам которого полуостров перешел в состав России.

При этом в 2012 году американские СМИ, разумеется, не связывали слова Обамы с украинской тематикой, поскольку тогда она была, в общем-то, неактуальной.

В этой связи, журнал Newsweek назвал заявления Вентструпа «конспирологией».

Посол Тейлор, впрочем, не стал реагировать на эту реплику конгрессмена. Однако ответил на другой вопрос: «Итак, по вашему мнению, вы призывали руководство администрации Обамы дать летальное защитное оружие, чтобы противостоять российской агрессии. Сейчас все это находится в введении этой администрации ( Дональда Трампа — „Газета.Ru“)?»

Тейлор ответил утвердительно. Администрация Обамы действительно не стала предоставлять военную помощь Украине и ограничилась поставкой джипов, палаток, комплексов для подавления помех, однако президент США Трамп дал распоряжение на поставку Киеву противотанковых комплексов Javelin.

Стоит отметить, что несколько американских СМИ писали, что бывший спецпредставитель главы Белого дома по Украине Курт Волкер мог лоббировать интересы оружейного производителя Raytheon Company, производителя комплексов Javelin. По данным Politico, Волкер числится членом лоббистской компании BGR Group и аналитического центра McCain Institute, которые имели финансовые связи с компанией-производителем.

Волкер активно продвигал идеи по усилению военной помощи Украине, что касалось продажи комплексов Javelin.

О данных комплексах упоминал в летнем разговоре с Трампом и президент Украины Владимир Зеленский , заявляя, что хочет приобрести больше «джавелинов».

Продажа ПТРК Javelin — это сделка, отдельная от военной помощи Украине в размере $250 млн, заявляли в Госдепе . В стоимость также включены технические средства подготовки, транспортировка, обучение украинских военнослужащих.