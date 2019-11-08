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США назвали Марокко своим главным союзником вне блока НАТО 

ТАСС 1 час назад
США назвали главного союзника вне блока НАТО
Фото: РИА Новости
США признают лидирующую роль короля Марокко Мухаммеда VI в таких важных вопросах, как обеспечение мира и безопасности на Ближнем Востоке, развитие в Африке. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном в пятницу в рамках визита в Марокко Иванки Трамп — дочери и старшего советника президента США Дональда Трампа. Вместе с ней в североафриканское королевство прилетела делегация, в которую вошел генеральный директор американской Корпорации "Вызов тысячелетия" (Millennium Challenge Corporation, MCC) Шон Кернкросс.
"Этот визит свидетельствует о преемственности стратегического партнерства между Марокко и США. Соединенные Штаты вновь признают лидирующую роль короля Марокко Мухаммеда VI в таких важных вопросах, как обеспечение мира и безопасности на Ближнем Востоке, обеспечение мира, стабильности и развития в Африке, — говорится в документе. — Марокко для США является главным союзником вне блока НАТО. Дружба и долголетнее сотрудничество между двумя странами лежат в основе более широкого участия США в делах региона".
Отдельно Иванка Трамп приветствовала "осуществляемый королем Мухаммедом VI в последние 20 лет процесс реформ, в частности, в вопросе поддержки прав женщин и приобретения ими экономической самостоятельности".

Глобальная инициатива для женщин

Иванка Трамп приехала в Марокко для продвижения возглавляемой ею "Глобальной инициативы развития и процветания женщин" (Women's Global Development and Prosperity Initiative), которая была выдвинута в феврале 2019 года для помощи женщинам в развивающихся странах.
В реализации инициативы принимают участие Госдепартамент, Совет национальной безопасности и другие федеральные ведомства. Цель проекта — координация уже существующих программ и запуск новых инициатив для оказания помощи женщинам в развивающихся странах в поиске работы, предоставлении финансовых грантов и проведении правовых реформ. Ожидается, что к 2025 году благодаря этой инициативе около 50 миллионов женщин во всем мире смогут получить помощь.
7 ноября Иванка Трамп вместе с представителями корпорации "Вызов тысячелетия", американскими дипломатами побывала в марокканском городке Сиди-Касем (область Гарб, север страны). В ее присутствии состоялось подписание двух соглашений о предоставлении помощи в размере свыше 6 млн долларов марокканским женщинам, занимающимся сельскохозяйственной деятельностью в провинции.

Прием на очень высоком уровне

Иванку Трамп, которая прибыла в Рабат в среду, власти Марокко принимают на очень высоком уровне. В четверг она пообщалась с королем Мухаммедом VI. Дочь американского лидера поблагодарила монарха за "любезное гостеприимство", отметив, что "США придают большое значение долголетним и укрепляющимся отношениям с Марокко".
Она также встретилась с марокканским премьер-министром Саадом ад-Дином аль-Османи, министром иностранных дел и международного сотрудничества Насером Буритой и другими официальными лицами.
В четверг вечером в честь Иванки Трамп от имени марокканского короля был дан ужин, на котором присутствовала сестра монарха принцесса Лалла Марьям, советник Мухаммед VI Андре Азулай и некоторые члены марокканского правительства.
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Теги:
США , В мире , Иванка Трамп , Дональд Трамп , Госдеп США , НАТО , Марокко
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